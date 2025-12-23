Antoine Semenyo 'elige' a Manchester City y le cierra las puertas a Chelsea y Tottenham

Con ocho goles y tres asistencias en lo que va de la Temporada 2025-26, Antoine Semenyo se ha convertido en una de las revelaciones de la Premier League y muchos clubes grandes lo pretenden. Manchester City, Manchester United, Chelsea y Tottenham estaban en la carrera, aunque el jugador ya habría tomado una decisión.

De acuerdo con Fabrizio Romano, son los Citizens los que están más cerca de concretar el fichaje del atacante de Bournemouth. La misma fuente destacó que fue el propio Semenyo quien externó su deseo de sumarse al equipo dirigido por Pep Guardiola, por lo que el acuerdo podría cerrarse esta misma semana.

Semenyo está por dejar a Bournemouth y sumarse a un grande de Inglaterra | AP

¿Cuánto pagará Manchester City por Semenyo?

Desde hace varios días, Romano ha reportado el interés que presentaron varios clubes en el atacante ghanés. Liverpool fue otro de los que sondeó las condiciones de Semenyo, pero no progresaron, al igual que los Blues y los Spurs, que fueron de los primeros que desistieron en cerrar su fichaje debido a las condiciones de la negociación.

Con ello, la carrera por el delantero africano quedó entre los clubes de Manchester. Según la fuente mencionada, aunque Semenyo tiene contrato vigente con Bournemouth hasta junio de 2030, tiene una cláusula de liberación de 65 millones de libras, misma que expira el próximo 10 de enero.

Por ello, la directiva del City tenía prisa por recibir una respuesta y según Romano, desde el lunes 22 de diciembre insistió más para acelerar el acuerdo con el jugador. Mientras que a los Red Devils se les informó este martes la decisión del futbolista, por lo que el equipo de Ruben Amorim tendrá que buscar refuerzos en otros clubes.

Semenyo habría tomado su decisión de unirse a Manchester City | AP

Los números de Antoine Semenyo en Premier League

El ghanés de 25 años llegó a la Primera División de Inglaterra para la segunda mitad de la Temporada 2022-23, en enero de 2023, procedente de Bristol City en la Championship EFL. En ese momento jugó 11 partidos en liga, con apenas un gol, pero fue a partir de la campaña 2023-24 que empezó a despuntar, con ocho anotaciones en 33 compromisos de Premier League.

La temporada pasada disputó 37 compromisos, con 11 goles y seis asistencias, además de dos anotaciones más y un pase de gol en cuatro juegos de la FA Cup. Actualmente en liga ha disputado 16 encuentros, con ocho goles y tres asistencias, con lo que marcha cuarto en la tabla de goleadores.