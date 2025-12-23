Arne Slot reveló cuánto tiempo será baja Alexander Isak

El delantero del Liverpool, Alexander Isak, estará fuera de juego durante dos meses debido a una fractura de tobillo y peroné tras una entrada que el entrenador Arne Slot describió como imprudente el martes.

Isak fue operado el lunes, dos días después de lesionarse al marcar el primer gol en la victoria por 2-1 sobre el Tottenham en la Premier League.

Será baja al menos dos meses | AP

Arne Slot habla sobre la lesión de Isak

“Va a ser una lesión larga, de un par de meses. Es una gran decepción para él y, como resultado, para nosotros. Para mí, fue una entrada imprudente. He dicho mucho sobre la entrada de Xavi Simons (quien fue expulsado por un golpe en la pantorrilla de Virgil van Dijk en el mismo partido), que para mí fue completamente involuntaria.”

“No creo que alguna vez se produzca una lesión por una entrada así. Pero la entrada de (Micky) van de Ven (sobre Isak), si haces una entrada así diez veces, diez veces hay una seria posibilidad de que el jugador sufra una lesión grave.”

Slot estaba doblemente decepcionado por Isak porque el internacional sueco apenas estaba alcanzando su ritmo.

Cuestionó la entrada del defensor | AP

Ha tenido poca actividad

El fichaje récord británico de 170 millones de dólares no tuvo pretemporada debido a su disputa con el Newcastle y luego su estado físico se vio afectado por una lesión en la ingle en octubre.

Liverpool lo estaba preparando pacientemente y había comenzado cinco de los últimos nueve partidos, pero Slot, quien espera que Isak regrese antes del final de la temporada, no cree que esté tan en forma como lo estuvo la temporada pasada con el Newcastle.

"Ha sido un período realmente desafiante y difícil para él. Usualmente, cuando te unes a un nuevo club —él también estaba muy emocionado— quieres mostrar todas las cualidades que tienes, pero eso fue simplemente imposible", manifestó Slot.