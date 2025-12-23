Premier League: Raúl Jiménez se acerca al Top 5 de goleadores latinoamericanos

Raúl Jiménez quiere un buen cierre de año en la Premier League y este lunes se reencontró con el gol en el torneo de liga, en el cierre de la Jornada 17 del torneo. El canterano de América hizo el único gol de Fulham en la victoria 1-0 contra Nottingham Forest.

Fue tras una falta sobre Kevin dentro del área hacia el final del primer tiempo, que el silbante sancionó la pena máxima. Jiménez sin dudarlo se plantó en el punto penal y con esa técnica característica suya, en la cual hace una pausa antes de cobrar el penal, puso el 1-0 en la compensación antes del descanso.

Fue el tercer gol para el mexicano en liga en la Temporada 2025-26, cuarto en general entre todas las competencias. Además, fue su anotación número 25 con los Cottagers y la número 62 en Premier League, sumando su paso por Wolverhampton. Con ello, Jiménez se acerca cada vez más al Top 5 de goleadores latinos en el futbol inglés.

Raúl marcó por la vía del penal este lunes | AP

Jiménez se acerca al Top 5 histórico de latinoamericanos

Con su gol ante Nottingham Forest, Jiménez quedó a nueve goles de Richarlison, quien por ahora está en el quinto puesto de los máximos goleadores latinos en la historia de la Premier League. Mientras que en el cuarto lugar está Gabriel Jesús, que ya tiene 76 anotaciones en la Primera División de Inglaterra.

Los dos delanteros brasileños siguen activos conTottenham y Arsenal, por lo que no será sencillo para Raúl alcanzarlos. Mientras que en el tercer puesto, Robert Firmino hizo 82 goles durante su paso por Liverpool. Por lo que Jiménez todavía tiene un camino largo por delante para meterse entre los cinco mejores delanteros latinos que han pasado por la Premier League.

Por ahora, el siguiente paso para el 'Lobo de Tepeji' es igualar a Alexis Sánchez. El chileno jugó con Arsenal y Manchester United en la Primera División de Inglaterra y llegó a 63 goles, uno más de los que tiene el mexicano, y seis menos que Luis Suárez, en el sexto puesto de la tabla de goleadores tras verse superado por Richarlison y Gabriel Jesús.

Raúl Jiménez sigue dejando huella en la Premier League | AP

¿Quiénes son los goleadores latinos de la Premier League?

Sergio Agüero | Manchester City | 184 goles | Argentina Carlos Tévez | West Ham, Manchester United y Manchester City | 84 goles | Argentina Robert Firmino | Liverpool | 82 goles | Brasil Gabriel Jesús | Manchester City y Arsenal (sigue aquí) | 76 goles | Brasil Richarlison | Watford, Everton y Tottenham (sigue aquí) | 71 goles | Brasil Luis Suárez | Liverpool | 69 goles | Uruguay Alexis Sánchez | Arsenal y Manchester United | 63 goles | Chile Raúl Jiménez | Wolverhampton y Fulham | 62 goles | México Gustavo Poyet | Tottenham y Chelsea | 54 goles | Uruguay Javier 'Chicharito' Hernández | Manchester United y West Ham | 53 goles | México