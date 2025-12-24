Los partidos de futbol más importantes en lo que resta del 2025

Mientras la mayoría de las ligas del mundo bajan la persiana para celebrar las fiestas, el fútbol de élite se mantiene más vivo que nunca en dos frentes vibrantes: la intensidad de la Premier League en Inglaterra y la pasión continental de la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

Un Boxing Day diferente

Este año, la liga inglesa ha roto con una tradición de más de un siglo. Por primera vez, no habrá una jornada completa el 26 de diciembre debido a ajustes en el calendario televisivo. Sin embargo, esto solo significa que el fútbol se repartirá durante todo el fin de semana para que no te pierdas ni un minuto.

El plato fuerte del viernes 26:

Manchester United vs. Newcastle: El único partido del Boxing Day este año será un choque de titanes en Old Trafford.

Un fin de semana de alto voltaje (27 y 28 de diciembre):

Sábado 27: Destacan el Arsenal vs. Brighton y un duelo que siempre promete chispas entre el Chelsea y el Aston Villa . El Manchester City también entrará en acción visitando al Nottingham Forest.

Domingo 28: La jornada cierra con el derbi londinense entre Crystal Palace y Tottenham.

La Premier League no para | AP

África se juega el honor: La AFCON en su etapa crítica

En Marruecos, la Copa Africana de Naciones 2025 está en plena ebullición. La Fase de Grupos entra en su recta final y los grandes favoritos están obligados a dar un golpe sobre la mesa antes de que termine el año.

Duelos imperdibles para cerrar diciembre:

Viernes 26: Un choque de potencias en el Grupo B con Egipto vs. Sudáfrica , además del anfitrión Marruecos enfrentándose a Malí .

Sábado 27: El campeón vigente, Senegal , se mide ante la RD Congo , mientras que Nigeria protagonizará un clásico del norte contra Túnez .

Domingo 28: El cierre de lujo lo darán Costa de Marfil vs. Camerún, un partido con sabor a final anticipada.

Copa Africana en Fase de Grupos | AP