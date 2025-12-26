Matías Almeyda y Marcao, jugador del Sevilla, reciben dura sanción tras partido contra Real Madrid

No solamente perdieron tres puntos. Sevilla cayó el pasado fin de semana ante el Real Madrid, en un encuentro cargado de polémicas, en especial por la expulsión del futbolista brasileño, Marcao do Nascimento, y la suspensión del entrenador argentino Matías Almeyda, quien recibió una segunda amarilla en el túnel tras el final del primer tiempo.

El Comité de Disciplina de la Real Federación del Futbol Español dio a conocer las sanciones para los sudamericanos, aunque el principal afectado será el futbolista brasileño blanquirrojo.

La expulsión al brasileño | AP

Marcao fue suspendido por seis juegos, de acuerdo al castigo impuesto por el Comité de Disciplina. La sanción ya contempla la doble tarjeta que sufrió en el encuentro ante el equipo merengue, además de cuatro partidos más por ofensas verbales y acciones en contra del árbitro; y un partido más por conducta contraria al buen órden deportivo.

El oriundo de Paraná fue acusado por el central de las siguientes ofensas, todo de acuerdo al acta arbitral. "Marcao se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Fillo da puta madre', dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro".

Sevilla apeló

Pese a todo, el conjunto de Palanganas intentó apelar la decisión del Comité Disciplinario, alegando que el insultó que hizo Marcao fue solamente una expresión en portugués. Pero el mismo organismo fue el encargado de que no fuera una confusión y la sanción se ratificó.

¿Cuál fue la sanción para Matías Almeyda?

Por su parte, el exentrenador de Chivas recibió una sanción menor, ya que solamente fue de un partido por la expulsión que tuvo en el encuentro ante el Real Madrid. 'El Pelado' también fue muy crítico con el arbitraje tras el partido en conferencia de prensa.

"Alguna vez habrá que preguntarles a los árbitros. Reclamé una falta y cuando me amonestaron pregunté por qué, para que luego me dijeran que estaba expulsado. Es triste tanta soberbia", sentenció el argentino.

