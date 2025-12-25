Filtran posible nueva y polémica camiseta del Real Madrid

El Real Madrid y Adidas parecen listos para romper con lo tradicional una vez más. Aunque la temporada 2025-2026 ni siquiera ha alcanzado su ecuador, las primeras imágenes filtradas de lo que podría ser la equipación local para el curso 2026-2027 ya circulan en redes sociales, generando un intenso debate entre los aficionados merengues.

La principal novedad de este diseño es la arriesgada combinación de colores que acompañaría al histórico blanco. Según las imágenes obtenidas, la camiseta incorporaría detalles en verde oscuro y rosa, una mezcla cromática inédita para la indumentaria titular del club.

Los detalles de la filtración

La nueva prenda mantiene la base blanca característica, pero introduce elementos disruptivos en sus acabados:

Las tres franjas icónicas de Adidas sobre los hombros lucen un tono rosa intenso, mientras que el cuello y los remates de las mangas presentan un verde oscuro (denominado en filtraciones previas como "Aurora Ivy") con un patrón de texturas que recuerda a diseños retro.

El logo de Adidas y la publicidad en el pecho aparecen en el mismo tono verde, creando un contraste fuerte que se aleja de los dorados o negros habituales.

A diferencia de otras ediciones donde se han usado escudos monocromáticos, esta versión apuesta por mantener el escudo del Real Madrid con sus colores originales.

Un guiño al pasado y al futuro

Esta combinación de colores no es del todo extraña para la entidad blanca. Muchos analistas ven en este diseño un homenaje indirecto a la segunda equipación de la temporada 2012-2013 (la famosa camiseta verde de la era Mourinho) y a la equipación rosa que el equipo vistió en años más recientes.

El uso de estos tonos coincidiría con la temporada posterior al Mundial 2026, un momento en el que las marcas suelen apostar por diseños más vanguardistas y comerciales para capitalizar el auge del fútbol tras la cita mundialista.

Reacción de la afición

Como suele suceder con cada filtración de Footy Headlines u Opaleak, la división de opiniones es total. Mientras algunos sectores de la hinchada celebran la frescura de los colores, los más puristas critican la inclusión de tonalidades que consideran ajenas a la sobriedad histórica del primer uniforme del Real Madrid.

Por ahora, ni el club ni la marca alemana han confirmado este diseño, pero la precisión de estas filtraciones en años anteriores suele dejar poco margen al error.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.