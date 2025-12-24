Exjugador del Real Madrid pide no renovar a Vinicius Jr

El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid ha dejado de ser una cuestión de estado para convertirse en un debate abierto sobre rendimiento y méritos. En un contexto donde las negociaciones para su extensión de contrato se han congelado hasta después del Mundial 2026, una voz autorizada del madridismo ha puesto el dedo en la llaga: Santiago Cañizares.

El exguardameta, que defendió la elástica blanca en 55 encuentros, ha cuestionado abiertamente si el club debe ceder ante las pretensiones del brasileño, cuya relación con el técnico Xabi Alonso atraviesa sus horas más bajas.

Real Madrid analiza salida de Vinicius | AP

Realidad deportiva vs. pretensiones económicas

Para Cañizares, existe un abismo entre las cifras que se barajan para el nuevo contrato y lo que el extremo aporta actualmente sobre el césped. La falta de sintonía entre su fútbol actual y las demandas de su entorno es el eje principal de la crítica del analista.

“El caché, si es por lo que está haciendo Vinícius, no corresponde seguramente con las cifras de las que se están hablando, con las que habrá encima de la mesa. Pero es que no se corresponde el de él y tampoco con el de la mayoría de los jugadores de Real Madrid”, analizó con dureza el exjugador.

La presión del entorno y el peso del pasado

El debate no solo se centra en los goles, sino en la estrategia de negociación. Con solo un año y medio de contrato restante, la presión aumenta, pero Cañizares advierte que el Real Madrid no puede vivir de los recuerdos de la última Champions o de los méritos que lo acercaron al Balón de Oro.

La afición del Madrid abuchea a Vini |

“El futbolista está diciéndole al representante que presione porque el contrato que tiene es corto y se acaba pronto. Y también que el club deberá pagar por las expectativas y por lo que fue, porque fue un gran jugador que casi gana el Balón de Oro y ganó una Champions marcando”, señaló quien fuera también internacional con la selección española.

Un balance pobre para un líder

Los datos respaldan la preocupación del entorno blanco. En los 24 partidos disputados esta temporada entre LaLiga y Champions League, Vinícius apenas ha sumado 5 goles y 8 asistencias, números discretos para un jugador que aspira a ser el mejor pagado de la plantilla.

Con las charlas detenidas por desacuerdos salariales y un vestuario que observa con atención cada movimiento, el Real Madrid se encuentra ante una encrucijada: renovar a una estrella en horas bajas o escuchar las advertencias de veteranos como Cañizares y replantearse el futuro del brasileño en la "Casa Blanca".