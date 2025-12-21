Vinicius Jr borra al Real Madrid de sus redes sociales tras ser abucheado en el Santiago Bernabéu

La tensión entre Vinícius Jr y la afición del Real Madrid ha escalado a un nuevo nivel digital. Tras los recientes reclamos recibidos en el Santiago Bernabéu, el extremo brasileño decidió cambiar su foto de perfil en Instagram, eliminando la imagen en la que aparecía vistiendo la equipación merengue.

Este gesto no ha pasado desapercibido para los seguidores madridistas, quienes han interpretado el movimiento como un desplante ante las críticas por su rendimiento actual.

Vini fue abucheado por la afición del Madrid | AP

Una crisis de rendimiento y confianza

La relación entre el jugador y la grada se ha desgastado debido a una notable sequía goleadora y pese a la victoria del equipo ante Sevilla en casa, la afición merengue no dudó en recriminarle el pobre rendimiento deportivo de esta temporada, algo que no le gustó nada a 'Vini'.

Las estadísticas del brasileño en la presente campaña han encendido las alarmas, pues en la presente temporada apenas registra cinco goles en todas las competencias y actualmente tiene una racha de 17 partidos sin anotación.

Los silbidos escuchados en el último encuentro de local parecen haber sido el detonante para que el futbolista reaccionara en sus redes sociales.

¿Rumbo a la salida el próximo verano?

Lo que para algunos es un simple cambio de imagen, para el entorno del club representa una señal de ruptura. La acción de Vinícius ha alimentado de inmediato los rumores sobre su posible salida del Real Madrid en el próximo mercado de fichajes de verano.

Mientras un sector de la afición califica el acto como un "berrinche" inoportuno, otros lo ven como el inicio del fin de su etapa en la capital española. Por ahora, el club no se ha pronunciado al respecto, pero el distanciamiento visual de Vinícius con el escudo es un mensaje contundente en medio de su peor racha deportiva.