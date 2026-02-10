Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?

El Clásico Nacional entre Chivas y CF América no solo acapara la atención de los aficionados para la J6 del Cla, sino también del mundo de las apuestas, donde los momios ya marcan una tendencia clara. De acuerdo con Caliente.mx, el Guadalajara parte como ligero favorito para el esperado enfrentamiento ante las Águilas.

Según los números publicados por la casa de apuestas, Chivas tiene un momio de +124, lo que indica mayor probabilidad de triunfo en comparación con su acérrimo rival. Este pronóstico refleja la confianza en el momento del Rebaño Sagrado, así como en su desempeño reciente dentro del torneo.

Hormiga González adelanto cuál sería su siguiente festejo | MEXSPORT

Por su parte, el América aparece con un momio de +235, una cifra que lo coloca como no favorito para este compromiso, algo poco habitual tratándose del conjunto azulcrema. Esta diferencia sugiere que, para Caliente.mx, el panorama previo no favorece a las Águilas en esta edición del Clásico Nacional.

¿Qué probabilidades hay para un empate?

Mientras tanto, el empate se cotiza en +220, lo que confirma que, pese a la jerarquía de ambas planteles no es descabellado una repartición de puntos en el Akron, el equipo de Coapa no llega con la misma confianza que su rival tapatío desde la óptica de las apuestas.

El favoritismo de Chivas se explica por su fortaleza colectiva, el orden defensivo que ha mostrado en partidos recientes y su capacidad para competir en duelos de alta presión. Además, el entorno y la motivación que genera enfrentar al América suelen ser factores que elevan el rendimiento del conjunto rojiblanco.

Para el América, estos momios representan una oportunidad atractiva para quienes confían en su experiencia en partidos grandes. Históricamente, las Águilas han sabido responder cuando las probabilidades no están a su favor, convirtiendo los Clásicos en escenarios impredecibles.

Alejandro Zendejas fue el autor del gol de la victoria | Imago7

Duelo de pronóstico reservado

A pesar de que Caliente.mx coloca a Chivas como favorito, el Clásico Nacional es un partido que suele romper cualquier pronóstico. La rivalidad, la intensidad y el contexto emocional suelen pesar tanto como el momento futbolístico.