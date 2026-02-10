Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?

Chivas vs América en amistoso l X:Chivas
Ramiro Pérez Vásquez 09:52 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Rebaño recibe en el Akron a los Azulcremas dentro de la J6

El Clásico Nacional entre Chivas y CF América no solo acapara la atención de los aficionados para la J6 del Cla, sino también del mundo de las apuestas, donde los momios ya marcan una tendencia clara. De acuerdo con Caliente.mx, el Guadalajara parte como ligero favorito para el esperado enfrentamiento ante las Águilas.

Según los números publicados por la casa de apuestas, Chivas tiene un momio de +124, lo que indica mayor probabilidad de triunfo en comparación con su acérrimo rival. Este pronóstico refleja la confianza en el momento del Rebaño Sagrado, así como en su desempeño reciente dentro del torneo.

Hormiga González adelanto cuál sería su siguiente festejo | MEXSPORT

Por su parte, el América aparece con un momio de +235, una cifra que lo coloca como no favorito para este compromiso, algo poco habitual tratándose del conjunto azulcrema. Esta diferencia sugiere que, para Caliente.mx, el panorama previo no favorece a las Águilas en esta edición del Clásico Nacional.

¿Qué probabilidades hay para un empate?

Mientras tanto, el empate se cotiza en +220, lo que confirma que, pese a la jerarquía de ambas planteles no es descabellado una repartición de puntos en el Akron, el equipo de Coapa no llega con la misma confianza que su rival tapatío desde la óptica de las apuestas.

Jardine, DT de América | IMAGO7

El favoritismo de Chivas se explica por su fortaleza colectiva, el orden defensivo que ha mostrado en partidos recientes y su capacidad para competir en duelos de alta presión. Además, el entorno y la motivación que genera enfrentar al América suelen ser factores que elevan el rendimiento del conjunto rojiblanco.

Para el América, estos momios representan una oportunidad atractiva para quienes confían en su experiencia en partidos grandes. Históricamente, las Águilas han sabido responder cuando las probabilidades no están a su favor, convirtiendo los Clásicos en escenarios impredecibles.

Alejandro Zendejas fue el autor del gol de la victoria | Imago7

Duelo de pronóstico reservado

A pesar de que Caliente.mx coloca a Chivas como favorito, el Clásico Nacional es un partido que suele romper cualquier pronóstico. La rivalidad, la intensidad y el contexto emocional suelen pesar tanto como el momento futbolístico.

Con Chivas +124, América +235 y el empate +220, el duelo promete emociones dentro y fuera de la cancha, confirmando que, más allá de las apuestas, el Clásico Nacional siempre se juega con el orgullo y la historia como protagonistas.

Últimos videos
Lo Último
10:26 VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
10:13 Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
10:09 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
09:52 Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
09:39 México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
09:35 ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
09:27 ¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?
09:20 ¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México
09:02 VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa
08:55 Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Contra
10/02/2026
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Gilberto Mora ROTA
Futbol
10/02/2026
Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Otros Deportes
10/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
Futbol
10/02/2026
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
10/02/2026
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026