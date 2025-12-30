¿Raúl Jiménez en peligro? Fulham puja fuerte por delantero de clase mundial

El mercado invernal, que todavía no inicia en Europa, ha comenzado a moverse en el Viejo Continente y el Fulham, equipo donde juega Raúl Jiménez, busca un nuevo delantero para lo que resta de la temporada.

De acuerdo a información de Tom Bogert, el equipo londinense ha comenzado a sondear a Ricardo Pepi, atacante del PSV Eindhoven de la Eredivisie, mismo que llegó en 2023 procedente de la Bundesliga.

Desafortunadamente, el PSV Eindhoven rechazó la primera oferta del Fulham, que ofreció €35 millones de euros, el cuadro neerlandés busca obtener €40 millones de euros por el delantero estadounidense.

Pepi llegó a Europa en 2022, cuando salió del FC Dallas en 2022 para llegar al FC Augsburgo de la Bundesliga por €8 millones de euros.

Estadísticas de Pepi

Desde su llegada a la Eredivisie, Ricardo Pepi ha jugado un total de 89 partidos, mismos en donde ha podido marcar un total de 36 goles en su estancia en el futbol neerlandés.

Pepi, que debutó en la Selección de Estados Unidos en 2021, ha jugado un total de 34 encuentros, mismos en los que ha marcado un total de 13 goles.

Jiménez está cerca de concluir su contrato

Raúl Jiménez, que llegó al Fulham en la temporada 2023, está cerca de terminar su contrato con el Fulham, mismo que expira el próximo 30 de junio del próximo año.

El delantero mexicano ha jugado un total de 92 partidos con el Fulham, donde ha marcado 25 goles desde su llegada al equipo de Londres.