Dibu Martínez se enganchó con los aficionados del Arsenal después de la derrota del Aston Villa

Emiliano Martínez cerró el 2025 envuelto en la polémica tras protagonizar un tenso episodio al término del partido entre Arsenal y Aston Villa. El guardameta argentino fue señalado como uno de los responsables de la derrota de su equipo luego de cometer un grave error que abrió la puerta al triunfo de los Gunners, desatando la euforia local y la furia del arquero.

El fallo de Martínez resultó determinante en el desarrollo del encuentro, lo que convirtió al exjugador del Arsenal en el blanco principal de las burlas de la afición local. La equivocación no pasó desapercibida y rápidamente encendió los ánimos en un estadio que celebraba el triunfo ante uno de sus rivales directos.

Al finalizar el partido y mientras los futbolistas del Arsenal festejaban sobre el terreno de juego, Martínez se dirigió al túnel de vestidores. Ahí lo esperaba un numeroso grupo de aficionados que, conscientes de su pasado en el club londinense, aprovecharon el momento para increparlo y recordarle su error.

Los seguidores de los Gunners no tuvieron piedad con el arquero argentino, quien dio sus primeros pasos profesionales perteneciendo al Arsenal antes de consolidarse en el Aston Villa. Desde las gradas le lanzaron insultos y comentarios burlones, cargados de ironía y resentimiento deportivo.

Entre las frases que más se repitieron destacó una en particular: “¿Ahora no bailas, verdad?”, en alusión directa a las celebraciones provocadoras que han caracterizado a Martínez a lo largo de su carrera, tanto a nivel de clubes como con la selección argentina.

En un primer momento, el guardameta respondió con una sonrisa ante las provocaciones, intentando aparentar indiferencia. Sin embargo, conforme avanzó hacia el túnel, el enojo fue en aumento y decidió darse la vuelta con la intención de responder a los aficionados.

Emi Martinez rattled arent ya 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Dyii8fcBvA — Jaike🔴 (@JaikeS12) December 30, 2025

La situación estuvo a punto de salirse de control cuando Martínez intentó encararse con los seguidores del Arsenal. La rápida intervención del cuerpo de seguridad del estadio y de integrantes del Aston Villa evitó que el incidente escalara a mayores.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.