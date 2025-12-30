Exjugador del FC Barcelona reveló la verdad sobre 'El se queda' de Piqué a Neymar

La salida de Neymar del FC Barcelona en agosto de 2017 marcó uno de los movimientos más impactantes en la historia del futbol mundial. El Paris Saint-Germain rompió el mercado al pagar los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión, una cifra sin precedentes que puso fin a la etapa del brasileño en el conjunto azulgrana.

En los días previos a que se concretara la transferencia, una publicación en redes sociales encendió la ilusión del barcelonismo. Gerard Piqué compartió en X una fotografía junto a Neymar, acompañada del mensaje “Se queda”, lo que fue interpretado como una señal de que el atacante continuaría en el club catalán.

La imagen fue difundida en julio de 2017 y rápidamente se volvió viral, alimentando la esperanza de los aficionados. Sin embargo, apenas un mes después, el PSG anunció oficialmente el fichaje del extremo brasileño, dejando en evidencia que el mensaje no reflejaba la realidad de las negociaciones en curso.

Años más tarde, Denis Suárez, exjugador del Barcelona, ofreció una revelación que arroja nueva luz sobre aquel episodio. El mediocampista aseguró que, cuando Piqué publicó la famosa fotografía, Neymar ya había tomado la decisión de abandonar el club y que el vestidor estaba al tanto de ello.

Suárez explicó que, aunque la salida del brasileño tomó por sorpresa a muchos, internamente el plantel ya asumía que su ciclo en el Barcelona estaba terminado. De hecho, el propio futbolista afirmó que el mensaje de Piqué fue más una broma interna que un intento real de influir en el futuro de Neymar.

Según relató, fueron los propios compañeros quienes retaron al entonces zaguero a publicar la imagen. “Le empezamos a decir a Piqué que no había huevos y la subió, pero prácticamente ya estaba fuera en ese momento”, confesó Suárez durante una entrevista con el canal El After de Post United.

La anécdota confirma que el mensaje que ilusionó a la afición no respondió a una estrategia del club ni a una certeza deportiva, sino a una dinámica interna del vestidor. Para entonces, las negociaciones con el PSG estaban avanzadas y la decisión del brasileño ya estaba tomada.

