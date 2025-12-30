¡Se acerca a los 1000! Cristiano Ronaldo cerró 2025 marcando su gol 957 con la espalda

Quedan pocas horas para que 2025 llegue a su fin, y este martes Cristiano Ronaldo no encontró mejor forma de despedir el año calendario que marcando en el último juego de la Liga de Arabia en estos 365 días.

El portugués, que salió como titular con el Al-Nassr, anotó el gol que le dio la ventaja a su equipo después de empezar perdiendo el encuentro frente al Al-Ettifaq, escuadra que arrancó ganando gracias a un tanto de Giorgino Wijnaldum.

Luego de la primera anotación, João Félix puso el empate para el Al-Nassr, antes de que Cristiano Ronaldo marcara el segundo gol del encuentro, que cayó en una jugada donde el exjugador del Real Madrid terminó definiendo con la espalda.

João Félix disparó desde fuera del área, el balón le dio en la espalda a Cristiano Ronaldo, quien terminó por desviar el esférico (suficiente para que fuera imposible que el arquero pudiera reaccionar) y así anotar la diana que les daba el triunfo de forma momentánea.

A 10 minutos del final, Wijnaldum volvería a aparecer para arruinar la fiesta y empatar el resultado, que terminaría dividiendo puntos entre estas dos escuadras.

Con este resultado, el Al-Nassr termina la primera vuelta de su liga como líder después de 11 partidos, donde tienen 10 victorias y un solo empate, mientras que el Al-Ettifaq escaló a la octava posición de la Liga de Arabia Saudita.

CR7 se acerca a los 960 goles

Con el tanto conseguido este martes, Cristiano Ronaldo llegó a los 957 goles en su carrera, todos en encuentros oficiales, cerrando 2025 con un total de 41 goles en los 12 meses de este año.

'El Bicho' llegó a 106 goles en 119 partidos disputados en todas las competencias que ha disputado con el Al-Nassr desde su llegada al club árabe, en 2023.