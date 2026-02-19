Verificación de edad requerida
Así será la nueva distribución de asientos en el renovado Estadio Banorte
Los trabajos de remodelación en el Coloso de Santa Úrsula se encuentran en su fase final y ya se ha revelado la nueva nomenclatura de sus localidades.
Este martes, la cuenta de X @MXESTADIOS compartió un adelanto de cómo quedarán distribuidas las secciones del estadio, destacando la creación de nuevas áreas exclusivas.
Nuevas zonas prémium y secciones tradicionales
Entre las novedades más importantes se encuentra la introducción de las zonas Premium Chairman, Corner Club, Locker Club, Premium Tunnel Club y Super Seats. Estas se sumarán a las secciones ya conocidas por los aficionados que habitualmente visitan el recinto.
La distribución de las localidades será la siguiente:
Zonas Habituales: Se mantendrán las secciones tradicionales que los aficionados ya conocen. Nuevas Zonas: Se incorporan las áreas prémium mencionadas para ofrecer una experiencia de mayor exclusividad.Precios para el partido de reinauguración entre México y Portugal
La misma publicación filtró los posibles precios de los boletos para el partido de reinauguración del estadio, que enfrentará a las selecciones de México y Portugal. Se anticipa una alta demanda y un notable incremento en los costos, en gran parte por la posible participación de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más importantes de la historia.
Estadio Azteca al día.— ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) February 18, 2026
Esto que se ve azul es el nuevo restaurante de la sección Hospitality.
Todo ese espacio es nuevo y aún sigue en obra.
En la tercera foto se ve dónde esta localizado y cómo da hacia las gradas.
En el render se nota mejor como va a quedar. pic.twitter.com/zu6Z7sTUzW