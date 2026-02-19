Así será la nueva distribución de asientos en el renovado Estadio Banorte

Los trabajos de remodelación en el Coloso de Santa Úrsula se encuentran en su fase final y ya se ha revelado la nueva nomenclatura de sus localidades.

Este martes, la cuenta de X @MXESTADIOS compartió un adelanto de cómo quedarán distribuidas las secciones del estadio, destacando la creación de nuevas áreas exclusivas.

Nuevas zonas prémium y secciones tradicionales

Continua la remodelación del Estadio Banorte | MEXSPORT

Entre las novedades más importantes se encuentra la introducción de las zonas Premium Chairman, Corner Club, Locker Club, Premium Tunnel Club y Super Seats. Estas se sumarán a las secciones ya conocidas por los aficionados que habitualmente visitan el recinto.

La distribución de las localidades será la siguiente:

Zonas Habituales: Se mantendrán las secciones tradicionales que los aficionados ya conocen. Nuevas Zonas: Se incorporan las áreas prémium mencionadas para ofrecer una experiencia de mayor exclusividad.Precios para el partido de reinauguración entre México y Portugal

La misma publicación filtró los posibles precios de los boletos para el partido de reinauguración del estadio, que enfrentará a las selecciones de México y Portugal. Se anticipa una alta demanda y un notable incremento en los costos, en gran parte por la posible participación de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más importantes de la historia.