Futbol

Así será la nueva distribución de asientos en el renovado Estadio Banorte

Continua la remodelación del Estadio Banorte | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 12:35 - 19 febrero 2026
La reapertura del Estadio Azteca está cada vez más cerca, con el histórico inmueble preparándose para recibir la Copa del Mundo por tercera ocasión.

Los trabajos de remodelación en el Coloso de Santa Úrsula se encuentran en su fase final y ya se ha revelado la nueva nomenclatura de sus localidades.

Este martes, la cuenta de X @MXESTADIOS compartió un adelanto de cómo quedarán distribuidas las secciones del estadio, destacando la creación de nuevas áreas exclusivas.

Nuevas zonas prémium y secciones tradicionales
Continua la remodelación del Estadio Banorte | MEXSPORT

Entre las novedades más importantes se encuentra la introducción de las zonas Premium Chairman, Corner Club, Locker Club, Premium Tunnel Club y Super Seats. Estas se sumarán a las secciones ya conocidas por los aficionados que habitualmente visitan el recinto.

La distribución de las localidades será la siguiente:

Zonas Habituales: Se mantendrán las secciones tradicionales que los aficionados ya conocen. Nuevas Zonas: Se incorporan las áreas prémium mencionadas para ofrecer una experiencia de mayor exclusividad.Precios para el partido de reinauguración entre México y Portugal

La misma publicación filtró los posibles precios de los boletos para el partido de reinauguración del estadio, que enfrentará a las selecciones de México y Portugal. Se anticipa una alta demanda y un notable incremento en los costos, en gran parte por la posible participación de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Etiquetas relacionadas:
Mexico
