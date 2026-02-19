Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Mitos y realidades de los Therians: conoce más a fondo a estos personajes

Especialistas piden no confundir la identidad Therian con la zoantropía delirante, un trastorno psiquiátrico poco frecuente./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:44 - 19 febrero 2026
La palabra Therian proviene del término therianthropy (o teriantropía), que combina raíces griegas para “animal” y “humano”

La comunidad Therians se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde videos de jóvenes usando máscaras o desplazándose en cuatro patas detonaron una ola de curiosidad y desinformación. Sin embargo, reducir el tema a esas imágenes es simplificar una identidad que, para quienes la viven, es mucho más profunda.

Pero entonces, qué son los Therians realmente. El término proviene de la teriantropía, palabra de origen griego que alude a la relación simbólica entre humanos y animales. En el contexto actual, no se refiere a una transformación física literal, sino a una identidad animal que las personas describen como parte de su mundo interior.

Jóvenes que se identifican como Therians explican que su identidad no se limita a usar máscaras, sino a una profunda conexión espiritual con animales./ RS

Quienes se identifican como Therians explican que sienten una fuerte conexión espiritual con animales específicos. Esta afinidad puede manifestarse como sensaciones físicas subjetivas —como sentir orejas o cola “fantasma”— o impulsos conductuales relacionados con el animal con el que se identifican. No se trata, según la propia comunidad, de creer que son biológicamente un animal.

¿Qué diferencia a los Therians de los furries y Otherkin?

Uno de los principales puntos de confusión tiene que ver con los furries. Mientras que el furry fandom se centra en el gusto por personajes animales antropomórficos como expresión artística o recreativa, los Therians sostienen que su vivencia no es un disfraz ni un pasatiempo, sino una dimensión identitaria. En tanto, los Otherkin abarcan identificaciones más amplias que pueden incluir seres mitológicos o ficticios.

En medio del debate público, también han surgido señalamientos que vinculan esta identidad con trastornos mentales. Especialistas advierten que es importante no confundir estas experiencias con la zoantropía delirante, un trastorno psiquiátrico poco común en el que una persona cree literalmente que se ha transformado en animal. La mayoría de quienes se identifican como Therians no presentan este tipo de creencias.

El término teriantropía hace referencia a la relación simbólica entre humanos y animales, base conceptual de la identidad Therian./ RS

El auge del tema ha abierto una conversación más amplia sobre mitos y verdades alrededor de identidades juveniles emergentes. En muchos casos, el fenómeno se vincula con procesos de autodescubrimiento y búsqueda de pertenencia en comunidades digitales, donde las etiquetas y narrativas encuentran eco rápidamente.

Más allá de la polémica, el debate en torno a los Therians refleja cómo las nuevas generaciones exploran formas alternativas de entender su identidad. Lejos de ser únicamente una tendencia visual en TikTok, el concepto involucra dimensiones emocionales y simbólicas que requieren información clara para evitar prejuicios.

Así, hablar de Therians implica ir más allá de imágenes virales o estereotipos. Se trata de comprender un fenómeno contemporáneo que combina cultura digital, identidad y debate social, y que continúa generando conversación en el entorno digital y mediático.

Videos en TikTok impulsaron el debate sobre qué son los Therians y los mitos que rodean esta identidad./ RS
Neuroamor
Contra
Neuroamor
