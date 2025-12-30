Justicia toma importante decisión sobre Sebastián Sosa, exjugador de Pumas

La justicia de Tucumán dictó sentencia definitiva en uno de los casos más mediáticos del fútbol sudamericano reciente. El arquero uruguayo Sebastián Sosa, recordado por su paso en la Liga MX con los Pumas, fue absuelto junto a sus excompañeros de Vélez Sarsfield —José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio— de los cargos de abuso sexual que pesaban en su contra desde marzo de 2024.

El magistrado Augusto Paz Almonacid fundamentó su decisión tras un exhaustivo peritaje de las comunicaciones telefónicas entre la denunciante y los futbolistas. Según el fallo, la evidencia sugiere que los encuentros en la habitación del hotel de Tucumán fueron de carácter consentido, desestimando así la acusación original de la joven.

Sebastián Sosa: "Una sentencia contundente"

Para el exguardameta de Pumas y Morelia, este fallo representa el fin de un proceso que afectó severamente su carrera profesional. A través de sus redes sociales, Sosa expresó su alivio:

"Es una contundente sentencia. Agradezco que el juez haya aclarado todos los dolorosos hechos que se dijeron."

Por su parte, su defensa técnica, encabezada por el abogado Jorge Barrera, calificó la resolución como una pieza de gran "solidez jurisprudencial", destacando que el análisis de las pruebas no dejó lugar a dudas sobre la inocencia de su defendido.

Sebastián Sosa en su etapa por Pumas | IMAGO7

Un proceso que fracturó al plantel de Vélez

Los hechos denunciados ocurrieron el 3 de marzo de 2024, en la previa de un partido contra Atlético Tucumán. La denuncia inicial señalaba que Sosa había invitado a la joven al hotel, donde presuntamente habría ocurrido el abuso en complicidad con los otros tres jugadores.

Este escándalo provocó consecuencias inmediatas para los involucrados:

Rescisión de contratos: Vélez Sarsfield cortó vínculos con los cuatro jugadores pocas semanas después de la denuncia.

Prisión preventiva: Cufré, Osorio y Florentín cumplieron prisión domiciliaria en Tucumán hasta junio de 2024.

Exilio deportivo: Sosa debió buscar refugio en el Deportivo Maipú de Mendoza antes de volver a su país natal para integrarse al club Juventud.

El futuro de la causa

A pesar de la absolución, la batalla legal no ha terminado. La abogada de la denunciante ya adelantó que impugnará el fallo, alegando irregularidades en la investigación y criticando duramente el proceso que llevó a la libertad de los deportistas.

Mientras la querella busca reabrir el caso, los jugadores intentan reconstruir sus carreras. Además de Sosa en Uruguay, Florentín y Cufré forman parte de Central Córdoba, mientras que Osorio milita actualmente en Defensa y Justicia.