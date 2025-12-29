Jordan Carrillo, flamante refuerzo de los Pumas, y su admiración por Michael Jordan

Jordan Carrillo ya se prepara para el inicio de un nuevo torneo en la Liga MX ahora como jugador de los Pumas, el mexicano de 24 años busca consolidarse de la mano de Efraín Juárez en el cuadro universitario.

Mientras arranca el Clausura 2026, el mediocampista de 24 años reveló su admiración por Michael Jordan, asegurando que su nombre fue puesto en honor a leyenda de la NBA por parte de su padre de quien era su ídolo.

Jordan Carrillo l IMAGO7

Ahora el futbolista ha adoptado esa admiración para llevar consigo en su espalda el número 23 que por mucho tiempo hiciera famoso el jugador de los Chicago Bulls: “Le gustaba mucho Jordan (a su papá). Antes de irme a España, me tocaba ya quitarme el 2022 de la playera y estaba libre el 23 y dije aquí le pongo Jordan a la playera y el 23.”

“Es un ídolo, no me tocó verlo jugar, pero es una leyenda, es una admiración yo creo para todos tanto en el deporte como en la vida”, terminó por resaltar el exjugador de Santos Laguna en entrevista exclusiva con Carlos Ponce de León.

Carrillo en Santos Laguna l IMAGO7

¿Será la consolidación con Pumas?

Los Pumas confirmaron la llegada de Jordan Carrillo como su nuevo integrante para el próximo certamen. El futbolista de 24 años se desempeña principalmente como extremo y cuenta con una experiencia previa en el balompié europeo con el Real Sporting de Gijón.

Jordan Carrillo expresó su compromiso total con la causa felina al asegurar que llega con la ilusión de defender los colores azul y oro con orgullo. Su proceso formativo y su paso por la selección sub-23 lo avalan como uno de los talentos mexicanos con mayor margen de crecimiento.

Dicho movimiento la dirigencia auriazul sumó cuatro caras nuevas para encarar el Torneo Clausura 2026 que iniciará en las próximas semanas. Jordan Carrillo se une a César Garza, Juninho y Antonio Leone como los elementos que buscarán ganarse un puesto en el once titular.

Nuevo refuerzo de Pumas l IMAGO7

Números de Jordan Carrillo

El paso de Carrillo por Santos Laguna durante el último año arrojó números discretos en cuanto a la producción directa de goles y asistencias. El atacante sinaloense participó en 16 encuentros entre la Liga MX y la Leagues Cup, donde sumó un total de 544 minutos dentro del terreno de juego.

