Analista de FOX Sports se lanza contra Pumas: “No está para ganar títulos”

El reencuentro de los sucedido en la Liga MX se ha realizado y uno de los que más mal se vieron durante el año que está por concluir fueron los Pumas, así lo catalogaron los analistas de ‘La Última Palabra’ con un programa especial de Navidad al club.

El panel encabezado por Alex Blanco, acompañado de Rafa Márquez Lugo, Carlos Hermosillo, Gustavo Mendoza y Alberto Lati coincidieron que la temporada fue decepcionante para los de El Pedregal en donde apenas pudieron alcanzar el Play In de la mano de Efraín Juárez.

Pumas l IMAGO7

Alberto Lati tuvo unos destacados comentarios sobre los universitarios asegurando que hoy en día el equipo no está para ganar títulos tanto que es normal al mismo de remarcar que es una decepción no poder entrar a Liguilla.

“Sin títulos es normal porque Pumas no está para pelear títulos; por cierto, Gustavo Lema llegó a meterse a semifinal. Después termina siendo destituido. Llega Efraín, hace una parte del torneo pasado, fraccionado, este ya completo, el de la segunda mitad… Decepción“, mencionó el comentarista.

Alberto Lati l CAPTURA

La sequía de títulos

Pumas quedó fuera del Apertura 2025 tras haber sido eliminado ante Pachuca en Play In. Con esto, el Club Universidad Nacional cumplirá 15 años sin un título de Liga MX, pues aunque se corone en el Clausura 2026, llegará a década y media sin levantar un campeonato en México. Además, esta cifra lo coloca cerca de su mayor sequía histórica.

El equipo está a unos meses de igualar su racha más extensa sin títulos de liga. Esa etapa se registró desde su ascenso a Primera División en 1962 y concluyó el 3 de julio de 1977. Aquella sequía duró quince años y siete meses, la cual se rompió en la campaña 1976-77 tras vencer 1-0 a Chivas con un gol de ‘Cabinho’, su referente histórico.

Liga MX l IMAGO7

¿Cuál fue el último título de Liga MX?

La sequía actual, que arrancó el 22 de mayo de 2011, ya es la segunda más extensa en la historia del club. El plantel acumula 14 años y medio sin coronarse y se encuentra cerca de empatar el registro más largo que estableció entre 1962 y 1977.

El torneo Clausura 2026 marcará el momento en que Pumas podrá evitar igualar su mayor sequía o, en caso contrario, estirar aún más un periodo que ya está entre los más prolongados en su trayectoria dentro de la Liga MX.

