Reestructura en Pumas

Van calladitos, pero van. Me contaron que en el Club Universidad la reestructura está con todo a la interna, pero que no quieren que se haga pública porque prefieren trabajar sin tanto ruido externo. Aunque ya sabes que acá está tu Franco de confianza.

Desde hace unas semanas, poco después del retorno de Toño Sancho como cabeza deportiva en lugar del Doc Mejía Barón, también llegó una figura para sustituir a Eduardo Saracho: Carlos Gutiérrez, director deportivo de los auriazules.

Gutiérrez fue jugador de Pumas a inicios de los noventa, después se preparó como técnico y fue auxiliar de Memo Vázquez en aquel título de 2011. Pues hoy ya chambea junto a Sancho y ve nada más todos los refuerzos que ya lograron.

Y hay más cambios en otras posiciones clave del club, como fuerzas básicas, pero vamos por partes. Por ahora, bien ahí, Universidad, ya se necesitaba un golpe de timón y creo que es el camino. Con todo.

VICENTE SE QUEDA SOLO

Pues las viudas de Vicente Sánchez seguirán suspirando para que agarre proyecto. Ya le dieron las gracias por su presentación en Colombia, así como en México en Necaxa, Juárez y Puebla. Nomás no convence.

Y ahora está más difícil porque su segundo, el preparador físico convertido casi en técnico, Rubens Valenzuela, ya se fue a España para acompañar al Guille Almada en el Oviedo. Así que luce complejo que aquél que decían era la nueva joya de los banquillos agarre equipo. Veamos.

OTRO MEXICANO TRIUNFA FUERA

El que está triunfando y se llevó todo este 2025 es otro mexicano que estalló en Costa Rica, el tremendo Carlos Vela, ex directivo de Rayados en su buena época, al que le dieron una patada en el trasero y tras no consolidarse en Liga MX, en el Alajuelense halló de nuevo el éxito.

Resulta que Vela ganó con el Alajuela la Liga costarricense, la Recopa y la Centroamericana, un proyecto que varios mexicanos deberían voltear a ver para aplicar acá y recuperar los éxitos, ¿no, Rayados?