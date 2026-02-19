“Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar

El inminente regreso de Atlante a la Primera División del futbol mexicano sigue generando conversación dentro y fuera de las canchas. Esta vez, quien decidió compartir su postura fue Antonio “Toño” de Valdés, periodista deportivo que durante las últimas décadas se ha mantenido más enfocado en las narraciones de beisbol y futbol americano, pero que ahora opinó sobre el tema que ha vuelto a poner a sus amados Potros de Hierro en el centro de la discusión nacional.

Después de más de 10 años de ausencia en el máximo circuito, el Atlante se perfila para volver a la Liga MX, en un movimiento que se relaciona con cambios administrativos y acuerdos vinculados al Mazatlan. La noticia ha despertado expectativa entre aficionados y analistas, principalmente porque el retorno no se concretaría mediante un ascenso tradicional, sino por un mecanismo distinto, debido a que actualmente el futbol mexicano no cuenta con un sistema activo de ascenso y descenso.

Atlante firma a Eugenio Pizzuto | IMAGO7

Atlante compró su regreso a la Liga MX

De acuerdo con lo explicado por Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, el proceso contempla un acuerdo monetario que permitiría al Atlante acceder a un certificado con cupo en la Primera División. Dicho acuerdo se habría realizado entre el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Grupo Salinas, y Emilio Escalante, presidente y director general del Club Deportivo Atlante.

Este certificado, según lo expuesto, sería utilizado para que el equipo azulgrana pueda incorporarse oficialmente a la Liga MX a partir de abril de 2026, siempre y cuando se complete el trámite bajo los lineamientos establecidos por la liga.

En caso de que el procedimiento se concrete sin contratiempos, el Atlante podría integrarse a la Primera División para el Torneo Apertura 2026, torneo que normalmente inicia a mediados de junio, aunque la fecha exacta todavía se mantiene pendiente en el calendario oficial.

Ricardo Salinas regalará dinero por el Mazatlán vs Puebla | IMAGO7

Toño de Valdés defiende al Atlante

Frente a este panorama, Toño de Valdés compartió una reflexión sobre el camino que ha seguido el Atlante para regresar a la élite del futbol mexicano. En su análisis, señaló que el equipo habría podido volver desde hace años si el sistema deportivo se mantuviera como antes.

“Bueno, desgraciadamente no había otra forma, o sea, al final de cuentas, por lo deportivo, si fuera por la cuestión deportiva, el Atlante habría regresado ya hace varios años”, expresó el periodista.

Antonio de Valdés en su programa | CAPTURA DE PANTALLA

Toño de Valdés recordó que el Atlante fue Campeón de Campeones en la Liga de Expansión, y explicó que anteriormente ese tipo de logros se traducían automáticamente en un ascenso. En su declaración, De Valdés también se refirió a quienes han señalado que el club “compró” su regreso. En ese sentido, afirmó que el Atlante ya había cumplido con lo necesario en el aspecto deportivo, pero que las reglas actuales obligan a buscar otras vías.

“Entonces, porque hay mucha gente que dice que fácil, compraron el lugar y no, no es así. Emilio Escalante y toda esta gente, Jorge Santillán y toda la gente que ha trabajado en esta nueva etapa del Atlante, ya hicieron deportivamente hablando lo que se necesitaba para estar en Primera División”, afirmó.