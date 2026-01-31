Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Suspenden partidos en Guanajuato tras tragedia en Salamanca; reprograman Irapuato vs Atlante

El futbol se detiene debido a la tragedia ocurrida | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 18:49 - 30 enero 2026
No habrá partidos de futbol en Guanajuato tras los desafortunados hechos ocurridos recientemente

La violencia volvió a sacudir al futbol mexicano y provocó consecuencias inmediatas en el calendario deportivo de Guanajuato. Luego de la masacre registrada en una cancha amateur de Salamanca, autoridades y ligas profesionales decidieron suspender partidos programados para este fin de semana.

Entre los encuentros afectados se encuentra el duelo de la Liga de Expansión MX entre Irapuato y Atlante, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, que fue oficialmente reprogramado mientras crece la preocupación por la seguridad en los estadios y complejos deportivos de la región.

El Estadio Sergio León Chávez no tendrá actividad próximamente | Imago7

Suspensión de partidos en Guanajuato tras la masacre en Salamanca

La Liga BBVA Expansión MX informó mediante un comunicado difundido en redes sociales que el partido entre Club Irapuato y Atlante será aplazado, aunque no detalló los motivos de manera directa. Sin embargo, trascendió que la decisión responde a los hechos violentos ocurridos el pasado 25 de enero en Salamanca.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque tuvo lugar en el complejo deportivo Emiliano Zapata, donde se celebraba un partido amateur. Sujetos armados ingresaron en camionetas y dispararon indiscriminadamente contra jugadores y asistentes, dejando un saldo de 11 personas fallecidas.

El regreso del futbol dependerá de las autoridades | Imago7

El periodista David Medrano señaló que no solo la Liga de Expansión tomó medidas, sino también la Tercera División, cuyos partidos del fin de semana en Guanajuato habrían sido suspendidos como parte de una acción preventiva ante la gravedad del suceso.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Loma de Flores, en los límites con Irapuato, minutos antes de las seis de la tarde, durante una convivencia deportiva que terminó en tragedia, generando conmoción nacional.

FMF y autoridades refuerzan seguridad en el Estadio Sergio León Chávez

Previo a esta situación, el Club Irapuato ya había anunciado medidas extraordinarias de seguridad en el Estadio Sergio León Chávez, incluyendo el veto a las porras visitantes, luego de disturbios registrados en encuentros anteriores, en coordinación con autoridades estatales y la Federación Mexicana de Futbol.

La FMF también emitió un comunicado donde confirmó que, junto al Gobierno Municipal de Irapuato y el club, se trabajan nuevos esquemas de prevención, vigilancia y operación antes, durante y después de cada partido, para garantizar la tranquilidad de la afición.

La reprogramación del duelo Irapuato vs Atlante se dará a conocer próximamente a través de los canales oficiales, mientras las autoridades buscan evitar que la violencia siga afectando al futbol en Guanajuato y en el resto del país.

