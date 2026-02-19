Sergio Mayer solicita licencia y entra a La Casa de los Famosos; pone de ejemplo a Bad Bunny

La decisión de Sergio Mayer de solicitar licencia como diputado para integrarse a La Casa de los Famosos generó una fuerte discusión pública. Tras el anuncio, el legislador respondió a los cuestionamientos y defendió su postura ante quienes consideran que un cargo de representación no debería combinarse con un reality show.

El legislador aseguró que los realities pueden funcionar como “experimentos sociales” útiles para la política./ Telemundo

En su mensaje, Mayer agradeció los señalamientos y dejó claro que asume el debate como parte de la vida pública. “Gracias por sus críticas”, expresó, al referirse a la polémica que desató su participación en el programa televisivo.

El también actor sostuvo que este tipo de formatos permiten mostrar aspectos personales que pocas veces se observan en el ámbito político tradicional. “El público puede ver cómo los participantes reaccionan a ciertos momentos y presiones, desnudando el alma y la mente de quienes participan. Ahí se exponen de manera directa las bases y los principios, la ética y moral, no sólo de celebridades y artistas, sino también del público”.

¿Por qué Sergio Mayer aceptó entrar al reality?

Al explicar sus razones, el legislador vinculó su decisión con el contexto social y político actual.

“Por eso acepté. Hoy en día, la coyuntura política y social con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país (...) a través de los nuevos canales de comunicación como los realities shows, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina; el ejemplo es el show de Bad Bunny”.

“Gracias por sus críticas”, expresó Sergio Mayer tras la polémica por su ingreso al reality./ RS

Con estas palabras, Mayer planteó que los realities pueden funcionar como plataformas de comunicación masiva para enviar mensajes culturales y sociales, más allá del entretenimiento.

Sobre su trabajo legislativo, aseguró que su ausencia temporal no afectará la agenda parlamentaria de su grupo político. Se dijo con “certeza y tranquilidad” respecto a la labor de su suplente, quien continuará con “el trabajo y compromiso de mi grupo parlamentario y de la 4T”.

Asimismo, el diputado argumentó que los programas de este tipo podrían servir como herramienta para evaluar perfiles públicos.

“Este tipo de experimentos sociales deberían ser utilizados por quienes pretendemos ser votados en puestos de representación, para conocer a los candidatos. Nos ahorraríamos tiempo y dinero, y nos mostraría sin máscaras a quienes buscamos el voto de la sociedad. Aquí se ve el trabajo en equipo, valor de tu palabra, lealtades y compromisos”.

Las declaraciones encendieron aún más el debate sobre la relación entre política y entretenimiento. Mientras algunos cuestionan la decisión, otros consideran que el legislador está ejerciendo un derecho legal al solicitar licencia.