El Liverpool y Pink Floyd: El misterio de "Fearless"

El futbol y la música mantienen una relación cercana, pues ambos se han nutrido entre sí, y para algunos artistas se ha servido como una fuente de inspiración para crear piezas únicas. En 1971, dos íconos de cada industria tuvieron una conexión: Pink Floyd y Liverpool.

La banda británica lanzó su álbum Meddle en 1971, en el que incluyó la canción: Fearless, la cual llamó la atención a los aficionados del futbol, especialmente a los del Liverpool, ya que contiene fragmentos de los aficionados mientras cantan el You'll Never Walk Alone, himno del club de Anfield.

David Gilmour en concierto | AP

¿Por qué sale el You'll Never Walk Alone en Fearless de Pink Floyd?

Tras ser lanzada, la incógnita se centró en el objetivo de la banda al incluir los cánticos de aficionados del Liverpool. A pesar de que no hay una respuesta oficial por parte de ninguno de los integrantes, las teorías apuntan a que se trata de una admiración al himno de los Reds, el cual conectaba perfectamente con el mensaje de Fearless.

Es bien sabido que los integrantes de Pink Floyd (David Gilmour y Roger Waters) son aficionados del Arsenal, razón por la cual las dudas sobre el objetivo de la banda aparecieron. Incluso hay teorías que mencionan que lo hicieron a manera de burla, luego de que los Gunners vencieron a los Reds en la Final de la FA Cup de 1971.

Sin embargo, en la mayoría de casos se ha descartado dicha teoría, ya que se trata de darle espacio a un canto icónico dentro de una pieza especial, con un mensaje de lucha y esperanza, al mismo estilo del You'll Never Walk Alone. Por ello, la razón más precisa es la admiración de la banda por el futbol y los elementos sociales que lo componen.

Roger Waters en concierto | AP

La cultura musical en Inglaterra y en Liverpool

La ciudad de Liverpool se ha caracterizado por su fuerte cultura musical, influenciada casi en su totalidad por el impacto de los Beatles, banda originaria de dicha zona de Inglaterra, la cual es una de las máximas referencias para cualquier artista, gracias a sus nuevas propuestas que revolucionaron la industria.

En la actualidad, Fearless es una de las joyas de Pink Floyd que junta a dos industrias que con el paso del tiempo han fortalecido su relación. Es además un ejemplo claro de la influencia que tiene el deporte en la inspiración para distintas formas de crear arte. Esta pieza no es el único caso, pues múltiples artistas han utilizado este recurso.

Si bien los aficionados del Liverpool no reconocen esta canción como una parte fundamental para su historia, resulta ser un caso grato para varios, ya que lo consideran un respetuoso tributo por parte de una de las bandas más importantes en la historia de la música.

Afición de Anfield | AP



