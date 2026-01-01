"Era bastante bueno": Modric reconoció que le habría gustado ser camarero

De las canchas a servir mesas. En una íntima entrevista con Corriere della Sera, Luka Modric, mediocampista de AC Milan, habló sobre su carrera como futbolista y reconoció que de no haber sido jugador profesional, habría sido camarero.

El exjugador de Real Madrid y figura de la Selección de Croacia se consideró a sí mismo una persona sencilla y que no se siente especial pese a ser futbolista profesional. Por ello, si no hubiera triunfado en las canchas habría seguido un camino muy distinto.

Modric en acción en un compromiso con AC Milan | AP

"Me encanta la normalidad. Una familia normal, una vida normal, las pequeñas cosas. No me siento único. En mi vida, nunca he pensado, ni por un segundo, que fuera superior a nadie. Si no hubiera sido futbolista, me habría gustado ser camarero", y compartió que sí tuvo un breve periodo de experiencia en esta área.

"Era bastante bueno. Y me gustaba. Estudié en la escuela de hostelería de Borik. El primer año, nos formamos en el restaurante Marina de Zadar, donde se celebraban banquetes de boda. Se me daba bien servir bebidas; y en las bodas croatas la gente bebe mucho. Lo único que no me gustaba era fregar los platos", declaró.

Mourinho, el técnico más duro que ha conocido

Por otra parte, en la misma charla, Modric compartió impresiones sobre diferentes técnicos con los que ha trabajado, como Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti y José Mourinho. A este último lo calificó como el más "duro" de los tres.

Modric durante un partido con AC Milan | AP

"Fue él quien me quiso en el Real Madrid; lamento haberlo tenido solo una temporada. Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario (...). Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto. Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía", y consideró que Allegri es similar en ese aspecto.

¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Por último, aunque no quiso responder de manera directa a la comparación entre su excompañero y Lionel Messi, destacó la importancia de ambos, aunque puntualizó que se relaciona más con el portugués. "Esa es una pregunta que no me gusta. Marcaron una época".

"Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y te aseguro que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble. La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme", y añadió que Messi seguramente también es extraordinario fuera de la cancha. "Como jugador, es magnífico".