Los 10 mejores momentos del futbol mundial en el 2025

El 2025 se despide dejando una estela de récords pulverizados y nuevas potencias emergentes. Desde la consolidación de proyectos millonarios hasta el fin de sequías que parecían eternas, el mundo del fútbol vivió doce meses de intensidad pura.

Repasamos los 10 momentos que marcaron el calendario futbolístico global.

1. El fin de la sequía: Tottenham conquista la Europa League

En una final cargada de tensión en Bilbao, el Tottenham Hotspur logró lo que parecía imposible: levantar un trofeo continental tras más de 40 años. Al vencer 1-0 al Manchester United, los Spurs no solo ganaron la UEFA Europa League, sino que enterraron décadas de frustración, celebrando su primer gran éxito europeo desde 1984.

2. El Chelsea hace historia en el nuevo Mundial de Clubes

El verano de 2025 marcó un antes y un después con el estreno del formato de 32 equipos de la FIFA. En suelo estadounidense, el Chelsea FC se impuso con autoridad al PSG (3-0) para convertirse en el primer campeón mundial bajo este sistema cuatrienal, reafirmando el poderío de la Premier League ante los ojos del mundo.

Chelsea gana el Mundial de Clubes | MEXSPORT

3. El sueño mundialista: Cabo Verde, Uzbekistán, Curazao y Jordania hacen historia

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 regaló en este 2025 uno de los capítulos más emotivos en la historia del deporte. Por primera vez en la historia, las selecciones de Cabo Verde, Uzbekistán, Curazao y Jordania lograron sellar su clasificación a un Mundial. Estas cuatro naciones rompieron con todos los pronósticos en sus respectivas eliminatorias, desatando festejos sin precedentes y demostrando que la expansión del torneo ha abierto la puerta a una nueva era de competitividad global.

4. La gloria absoluta del PSG en la Champions League

París finalmente tiene su corona. El PSG no solo ganó su primera Champions League tras golear 5-0 al Inter de Milán, sino que lo hizo sellando un triplete histórico (Liga, Copa y Champions). La final de Múnich será recordada por la mayor diferencia de goles jamás vista en una definición por el título europeo masculino.

PSG gana su primera Champions League | AP

5. Inglaterra y su dinastía en la Eurocopa Femenina

Las Lionesses demostraron que su reinado en el Viejo Continente es de hierro. En Suiza, la selección de Inglaterra defendió con éxito su corona al vencer a España en una dramática tanda de penaltis (3-1). Con este bicampeonato, se unen a Alemania como las únicas naciones capaces de revalidar el título de forma consecutiva.

6. El Liverpool alcanza el récord de los 20 títulos

La Premier League 2024-25 tuvo un color rojo dominante. El Liverpool FC se aseguró el campeonato el 27 de abril, alcanzando su liga número 20. Con este trofeo, los "Reds" finalmente igualaron la marca histórica del Manchester United, equilibrando la balanza del poder histórico en el fútbol inglés.

7. Flamengo y el histórico "Tetra" sudamericano

Brasil sigue mandando en la Copa Libertadores, y el Flamengo es su máximo estandarte. Tras derrotar 1-0 al Palmeiras en Lima con un gol de Danilo, el club carioca se convirtió en el primero de su país en alcanzar cuatro trofeos de la máxima competición de la CONMEBOL, consolidando una era dorada en Sudamérica.

8. El efecto Messi: Inter Miami gana la MLS Cup

El fenómeno Lionel Messi en Estados Unidos alcanzó su clímax en diciembre. Con el astro argentino como MVP y máximo asistente de la final, el Inter Miami CF derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps para alzar la primera MLS Cup de su historia. Un título que valida el ambicioso proyecto del club de Florida en apenas año y medio.

9. Ousmane Dembélé: El nuevo dueño del Balón de Oro

El 2025 fue el año de la redención y el brillo absoluto para Ousmane Dembélé. El atacante francés fue galardonado con el Balón de Oro tras ser el motor ofensivo del PSG en su camino al triplete. Su desequilibrio y madurez en el campo lo encumbraron como el mejor futbolista del planeta.

Dembélé gana el Balón de Oro | AP

10. La obra de arte de Santiago Montiel

El año no podía cerrarse sin el reconocimiento a la estética pura. El argentino Santiago Montiel, vistiendo la camiseta de Independiente del Valle, recibió el Premio Puskás al mejor gol del año. Su ejecución acrobática no solo asombró al mundo, sino que quedó catalogada de inmediato como uno de los goles más espectaculares en la historia del galardón.

