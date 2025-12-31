FIFA impone sanción a Botafogo después de incumplir pagos por el fichaje de Thiago Almada

Una prohibición para realizar fichajes entró en vigor este miércoles para el Botafogo de Brasil, como consecuencia de una deuda derivada de la contratación del futbolista argentino Thiago Almada en 2024, procedente del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), de acuerdo con información publicada por la FIFA.

El mediocampista ofensivo, de 24 años y campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, formó parte del plantel que vivió uno de los años más exitosos en la historia reciente del club carioca, al conquistar tanto el Brasileirão como la Copa Libertadores durante la temporada 2024.

Tras ese histórico doblete, Almada fue cedido al Olympique de Lyon del futbol francés y posteriormente vendido de manera definitiva al Atlético de Madrid, equipo en el que actualmente milita, cerrando así un recorrido internacional que incrementó su valor de mercado.

Sin embargo, el traspaso original desde el Atlanta United no quedó completamente saldado. El club estadounidense reclama un pago pendiente de 21 millones de dólares, situación que derivó en una sanción por parte del máximo organismo rector del futbol mundial.

En su sitio oficial, la FIFA reportó que la sanción consiste en la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante las próximas tres ventanas de transferencias, una medida que impacta de forma directa en la planeación deportiva del conjunto conocido como el “Fogão”.

Ante este escenario, el Botafogo emitió un comunicado alrededor de la medianoche del martes, en el que reconoció la existencia de negociaciones con el Atlanta United con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita levantar la sanción.

El club brasileño explicó que las conversaciones se vieron interrumpidas por el receso de fin de año, aunque aclaró que serán retomadas en breve con la intención de destrabar el conflicto financiero lo antes posible.

Finalmente, la directiva del Botafogo expresó su confianza en resolver el tema antes de la próxima ventana de transferencias y adelantó que, una vez superado el inconveniente, el club planea ser “muy activo” en el mercado de fichajes de enero de 2026.

