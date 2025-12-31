"Lionel Messi es el mejor que he visto": Raúl González Blanco hace fuerte confesión

Raúl González Blanco sorprendió al mundo del futbol con declaraciones cargadas de honestidad sobre la rivalidad eterna. El eterno capitán madridista participó en una charla para la cadena televisiva EDYYN donde analizó su trayectoria deportiva. Durante la conversación, el actual estratega no dudó en señalar quién es, a su juicio, el futbolista más grande de la historia.

Con Inter de Miami | AP

¿Qué dijo Raúl González Blanco sobre Messi?

El exdelantero compartió vestuario con figuras de la talla de Zidane, Ronaldo Nazário, Luis Figo y Cristiano Ronaldo. A pesar de haber convivido con ese talento inmenso, el español colocó a Messi en un escalón solitario. Raúl admitió que la capacidad del argentino para dominar el juego lo convierte en un elemento totalmente diferente a los demás.

"He sido afortunado de jugar con jugadores como Zidane, Cristiano, Ronaldo, Figo... pero pienso que Messi es el mejor, es muy diferente", confesó el español.

"Lo hace todo fácil, cosas que las ves imposible él las hace fáciles, como si estuviera jugando con sus amigos en la calle", añadió. Según sus palabras, el rosarino hace que las acciones más complejas parezcan simples trámites sobre el césped.

Messi en partido | AP

Raúl destaca a Lamine Yamal

Días atrás, el entrenador también dedicó palabras de análisis para la nueva joya de la selección de España, Lamine Yamal. Raúl reconoció que el joven extremo está llamado a marcar una época importante gracias a su talento precoz. Sin embargo, pidió cautela y mucha paciencia para no cargar de excesiva presión al futbolista juvenil.

"Todos sabemos que va a ser un jugador importante, pero Lamine no va a ser el eje de la selección española", apuntó Raúl. Para el exgoleador, los elementos con mayor experiencia en el grupo tienen la obligación de proteger y guiar a la promesa. Solo así podrá explotar sus condiciones sin el peso de ser el salvador único.

"Hay gente con más experiencia que le tiene que ayudar para que él sea el protagonista y quitarle la presión", explicó con claridad. Darle su espacio natural es la clave que sugiere el técnico para que la progresión del canterano sea exitosa.

"Tiene mucho talento y mucha juventud y lo ha demostrado en su club y con España", concluyó la leyenda blanca. El mundo del deporte celebra que figuras de su calibre compartan estas lecciones de vida y respeto.

Lamine Yamal | AP



