¡Nuevo escándalo en Barcelona! Joan Laporta y tres directivos del club bajo investigación por estafa

No sale de una y ya está metido en otra polémica. En medio de las investigaciones por el caso Negreira y los supuestos pagos al arbitraje por parte de Barcelona, el presidente del club culé, Joan Laporta, recibió un citatorio para declarar por su participación en una supuesta estafa de hace casi diez años.

Además del actual mandatario blaugrana, también están bajo invesigación tres personas más que son de confianza de Laporta y que estuvieron vinculadas a la directiva del Barça: el vicepresidente Rafael Yuste, el economista Xavier Sala i Martín y el exdirector general Joan Oliver.

¿De qué se le acusa a Laporta y compañía?

Según la información difundida, Laporta y sus colaboradores deben responder por una presunta estafa de 91 mil 500 euros a una inversora que en 2016 avanzó dinero. Lo anterior porque tenían la confianza de recuperar una ganancia mínima del seis por ciento una vez que el Reus Deportiu lograra el ascenso a Segunda División.

Laporta está bajo investigación por una presunta estafa hace nueve años | AP

El 29 de mayo de ese año, contra todo pronóstico, dicho equipo alcanzó por primera vez en su historia la categoría de plata tras vencer a Racing de Santander en la eliminatoria. Sin embargo, la inversión - de 50 mil euros en concepto de préstamo y con un seis por ciento de interés según la prensa española- no se recuperó.

Además, tres años más tarde de que se realizó la inversión, en 2019 y cuando Reus estaba presidido por Joan Oliver, el club fue expulsado por impagos a jugadores y una deuda que ascendió a ocho millones de euros que propición su quiebra y su disolución. Con ello, tampoco se cumplió con el objetivo de llegar al equipo de Segunda División B a Segunda División A.

¿Cuál es la relación de Laporta con la supuesta estafa?

Según el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, el cual citó a Laporta y los demás señalados para declarar el próximo 16 de enero, todos ellos estaban vinculados a las sociedades Core Store, radicada en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en el momento en el que se produjeron los hechos.

De hecho, desde el año pasado se difundió el documental Laportagate-El caso del Reus, producido por el periodista Andreu Rauet. Dicha producción recoge que varias personas realizaron inversiones fallidas en Core Store y CSSB Limited. Entre los afectados estaba Toni Cruz, fundador de Gestmusic, y una familia que ganó la lotería e invirtió más de 2.5 millones de euros.

Laporta enfrenta varios conflictos legales | AP

En su momento, Laporta acusó que el documental no respondía a la realidad y estaba lleno de falsedades. Sin embargo, según esta nueva resolución judicial, la querellante invirtió los mencionados 50 mil euros en concepto de préstamo y 54 mil más en acciones en CSSB Limited, que buscaba crear en China una academia de formación inspirada en La Masia.

No obstante, según la demanda, de esos 104 mil euros, la denunciante solo recuperó 12 mil 500, en agosto de 2024 y luego de varias reclamaciones por el incumplimiento de contrato. De acuerdo con los reportes, todos los inversionistas se vieron atraídos por los proyectos por "la reputación pública y profesional de los intervinientes”, ya que eran “figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial”.

En ese momento, Laporta aparecía como administrador solidario de Core Store junto a Oliver, quien además de su rol en Reus, fue director general del Barça durante el primer mandato de Laporta. De igual forma, fue consejero delegado del desaparecido club y representante legal de CSSB Limited.