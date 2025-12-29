Cristiano Ronaldo y la promesa de los mil goles: "alcanzaré ese número con seguridad"

Cristiano Ronaldo volvió a colocarse en el centro de la escena internacional tras sus declaraciones en los Globe Soccer Awards, celebrados el domingo por la noche en Dubái. El astro portugués aseguró que alcanzará con seguridad el objetivo goleador que se ha propuesto, siempre y cuando las lesiones no interfieran en su carrera, dejando en claro que su ambición sigue intacta.

Durante la ceremonia, en la que fue distinguido como el Mejor Jugador en el Oriente Medio, Ronaldo reafirmó su compromiso con el alto rendimiento y su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. A sus 40 años, el delantero dejó en claro que la motivación continúa siendo una de sus principales fortalezas dentro y fuera del campo.

Cristiano Ronaldo | MEXSPORT

"Alcanzaré ese número con seguridad, si no hay lesiones", señaló Cristiano Ronaldo el domingo por la noche durante los Globe Soccer Awards en Dubái, en referencia a su objetivo de llegar a los mil goles como profesional, tras ser nombrado Mejor Jugador en el Oriente Medio.

Cristiano Ronaldo y la obsesión por seguir ganando

"No importa dónde juegue, en el Oriente Medio o en Europa, siempre disfruto jugar al futbol, ganar trofeos y marcar goles", expresó Cristiano Ronaldo desde el escenario. El exfutbolista del Real Madrid, Manchester United y Juventus subrayó que su mentalidad competitiva no ha cambiado con el paso del tiempo ni con el cambio de ligas.

Cristiano Ronaldo | MEXSPORT

El portugués fue directo al señalar cuál es su principal meta en esta etapa de su carrera: seguir levantando títulos y alcanzar una cifra goleadora histórica que ya es ampliamente conocida en el mundo del futbol. "Quiero ganar más trofeos y quiero alcanzar el número que todos ustedes conocen", remarcó ante la ovación del público.

Goles, liderazgo y vigencia en el futbol internacional

Más allá de los premios individuales, el impacto de Cristiano Ronaldo se refleja claramente en el terreno de juego. Su capacidad para liderar, competir y definir partidos sigue siendo determinante, tanto en su club como en la selección portuguesa, donde mantiene un rol protagónico. "Esa hambre de ser el mejor se transmite en el campo, es contagiosa", destacó una de las valoraciones sobre su rendimiento reciente.

Cristiano Ronaldo | MEXSPORT