¡Nuevo premio! Cristiano Ronaldo es nombrado mejor jugador del Medio Oriente y amenaza con llegar a 1000 goles

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar los reflectores en la gala de los Globe Soccer Awards celebrada este domingo en Dubái. El atacante del Al-Nassr fue distinguido como el mejor futbolista de Medio Oriente, un galardón que premia su vigencia a sus 40 años de edad.

En encuentro | MEXSPORT

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre los mil goles?

El capitán de la selección de Portugal cerró el 2025 con un doblete ante el Al-Akhdoud, para alcanzar la impresionante cifra de 956 goles oficiales en su carrera. Con este registro, el luso se sitúa a solo 44 anotaciones de la mítica barrera de los mil tantos profesionales.

“Llegaré a los 1,000 goles seguro, si no tengo lesiones”, afirmó el delantero durante su intervención en el escenario. Cristiano dejó claro que su mentalidad competitiva permanece intacta y que el retiro no forma parte de sus planes inmediatos mientras mantenga su olfato goleador.

El premio reconoce el impacto mediático y deportivo que el portugués ha inyectado en la liga de Arabia Saudita desde su llegada. Su liderazgo permitió que el Al-Nassr cierre el año con una racha de diez victorias consecutivas.

Durante la ceremonia, Ronaldo estuvo acompañado por su familia y compartió espacio con figuras de otros deportes como el tenista Novak Djokovic. El luso resaltó que su pasión por el futbol sigue siendo el motor principal para trabajar día tras día en busca de nuevos éxitos.

Festejo | MEXSPORT

Los goles de Cristiano en 2025

A pesar de la veteranía, el "Bicho" sumó 40 anotaciones en este año natural, superando la marca de las cuatro décadas de goles en 14 años distintos. Esta estadística refuerza su condición de goleador histórico por encima de cualquier otro futbolista activo en la actualidad.

La gala también sirvió para rendir tributo a la trayectoria de leyendas como Andrés Iniesta y Hidetoshi Nakata, en una noche donde Dubái se convirtió en el epicentro del deporte. Cristiano aprovechó el foro para agradecer el apoyo incondicional de la afición en este nuevo capítulo.

El horizonte de Ronaldo ahora apunta hacia el inicio del 2026, con la firme intención de recortar distancia hacia el millar de goles. El mundo del futbol aguarda con expectación cada partido del portugués, quien se niega a poner fin a su legendaria historia.