Ronald Araujo vuelve a los entrenamientos con el Barcelona tras parón

Ronald Araujo ha vuelto a los entrenamientos con el Barcelona luego de estar casi un mes parado debido a temas personales en la que creía necesario darle una pausa a su carrera en donde el tema psicológico era la principal situación.

Y es que, el defensa solicitó un permiso especial para atender su salud mental, esto tras la complicada noche que protagonizó en la Champions League frente al Chelsea. El defensor uruguayo, muy señalado después de su expulsión en Stamford Bridge, atraviesa un momento delicado que lo mantendrá lejos de la actividad deportiva por tiempo indeterminado.

Durante el partido ante Chelsea, Araújo perdió la cabeza en la primera mitad y terminó expulsado, un episodio que provocó inestabilidad emocional en el central. La acción no solo condicionó al Barcelona en su visita a Londres, sino que también marcó un punto de quiebre en el estado anímico del futbolista.

Los agentes del jugador se reunieron con directivos del club para solicitar un periodo de ausencia que le permita enfocarse en su bienestar mental. Aunque el defensor acudió a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, no entrenó con el resto del plantel ni realizó trabajos específicos en cancha.

Además del episodio en Champions, Araújo ya había sido baja en el reciente partido de LaLiga por una dolencia estomacal, lo que inicialmente parecía un cuadro físico menor. Sin embargo, su situación se agravó emocionalmente tras la expulsión, lo que ahora ha derivado en una pausa más prolongada en su actividad competitiva.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, fue cuestionado sobre la ausencia del uruguayo, pero se limitó a señalar que se trata de un asunto estrictamente personal, sin entrar en detalles adicionales. La postura del club ha sido mantener discreción absoluta para respetar el proceso de recuperación del jugador.

Desde su expulsión ante el Chelsea, Ronald Araújo no ha vuelto a disputar un solo minuto. Se perdió el encuentro contra el Alavés y tampoco será tomado en cuenta para el próximo duelo frente al Atlético de Madrid. Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial sobre una lesión.

La baja temporal de uno de sus líderes defensivos. El permiso solicitado por Araújo subraya la creciente importancia de la salud mental en el deporte de alto rendimiento, un tema que los clubes y jugadores atienden cada vez con mayor seriedad.

