Así fue el momento en que Lamine Yamal hizo reír a Cristiano Ronaldo en los premios Globe Soccer 2025

Noche de estrellas del futbol se vivió en los Premios Globe Soccer 2025 en donde Lamine Yamal destacó con la adjudicación del premio Maradona debido a su trabajo como atacante; sin embargo, lo que se llevó la gala fueron sus palabras que dejó la sonrisa en Cristiano Ronaldo.

Durante la pequeña charla luego de la adjudicación del reconocimiento el español evitó las comparaciones, mostrando su humildad ante grandes referente del deporte: “"Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien.”

Lamine Yamal l CAPTURA

“Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no compararse con nadie y querer ser ellos mismos”, mencionó el jugador del Barcelona ante la presencia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Sin embargo, sacó la sonrisa en la pareja más mediática del balompié y la moda fueron las siguiente palabras del juvenil: “En mi casa manda mi madre y ya está”, esto al ser cuestionado sobre algo que la gente no supiera de su persona.

Cabe mencionar, que el portugués también se llevó un premio al recibir el trofeo al Mejor Jugador del Medio Oriente por su desempeño en la liga saudí. Liga en la que sigue destacando con goles encaminado rumbo a la marca de las mil anotaciones.

Cristiano Ronaldo l Globe_Soccer

El mejor momento de la gala

Uno de los momentos más desgarradores de la gala ocurrió durante el tributo póstumo a Diogo Jota, fallecido trágicamente en julio de este año. Los padres del futbolista portugués subieron al escenario para recibir un reconocimiento especial entre lágrimas y el aplauso de todos los asistentes.

¿Los actuales ‘Balón de Oro’ volvieron a lucir?

Ousmane Dembélé se alzó con el galardón al Mejor Jugador Masculino del año tras una temporada espectacular con el Paris Saint-Germain. El extremo galo superó en las votaciones finales a figuras de la talla de Kylian Mbappé, Raphinha, Vitinha y el joven talento Lamine Yamal.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí reafirmó su estatus como la mejor futbolista del planeta al llevarse el premio individual. La estrella del FC Barcelona e internacional con España sumó este reconocimiento a su vitrina personal tras imponerse a Alexia Putellas y Mariona Caldentey.

Ganadores l Globe_Soccer



