José Mourinho, el DT que un día hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Luka Modric, actual jugador del AC Milan, destacó un momento que quedará registrado en la historia del futbol; el croata contó poco de su experiencia como futbolista y en la que destacó a José Mourinho como entrenador recordando como hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

El mediocampista mostró su cariño al DT portugués reconociendo su exigencia y su personalidad desde el banquillo siendo este hombre uno de los impulsores para convertir al crack que a la postre ganara un Balón de Oro (2018).

Mourinho y CR7 l madridismosport

Modric reveló para Corriere della Sera que sucedió para que Mourinho le llamara la atención a CR7: “Lo vi hacer que Cristiano Ronaldo llorara en el vestuario, un jugador que da todo en la cancha, porque por primera vez no persiguió al lateral del equipo contrario.”

El crota recuerda a su compañero de equipo con una entrega total en la que pudo compartir seis temporadas teniendo como estrategas al portugués, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane y Rafa Benitez en Madrid.

El maestro de Luka Modric

Luka Modric aseguró que Mourinho fue su maestro para alcanzar la cima del futbol: “Como entrenador y como persona. Fue quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca hubiera llegado. Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto.”

“Trataba a Sergio Ramos y a un nuevo jugador de la misma manera, si él tenía que decirte algo, lo decía. Max (Allegri) es un poco así, te dice las cosas en la cara, lo que está bien y lo que está mal. Honestamente, es algo fundamental”, resaltó.

Modric l lukamodric10

¿Cuál fue el legado de Modric en el Real Madrid?

Con 13 años con Real Madrid, Modric ganó 28 títulos, entre los más importantes están seis Champions League, seis Mundiales de Clubes, cuatro ligas, dos Copas del Rey, entre otros. El croata deja un legado imborrable en el conjunto Blanco, donde se convirtió en leyenda.

Además de tener grandes conquistas en el cuadro Merengue el croata se adjudicó un valioso Balón de Oro que logró en 2018 superando a grandes estrellas entre ellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que se encontraban en el máximo nivel.

Real Madrid l lukamodric10



