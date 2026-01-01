La Selección de Gabón fue sancionada por el gobierno tras eliminación de Copa Africana de Naciones

El gobierno de Gabón parece haber suspendido a su selección nacional de futbol después de una actuación decepcionante en la Copa Africana de Naciones y despedido a su cuerpo técnico.

Gabón no logró ganar ningún partido en el torneo en curso.

Según se informa, el ministro interino de Deportes del país, Simplice-Désiré Mamboula, hizo el anuncio en la televisión nacional el miércoles por la noche sin un plazo sobre cuándo volvería a jugar Gabón. También dijo que el gobierno había decidido eliminar del equipo a los jugadores Pierre Émerick Aubameyang y Bruno Ecuélé Manga.

Sin embargo, el videoclip de la declaración de Mamboula fue posteriormente eliminado de los canales de redes sociales de Gabón Televisión y no se publicó ninguna declaración correspondiente en el sitio web del gobierno.

Aubameyang, el capitán del equipo, no participó en la selección de Gabón, último partido del grupo contra Costa de Marfil el miércoles tras regresar a su club Marsella por una lesión.

Los Panthers ya tenían asegurado el último lugar y la eliminación después de perder sus dos primeros partidos ante Camerún y Mozambique.

Antes del último partido del grupo del miércoles, el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, criticó al equipo por su actuación en Marruecos y culpó a una “falta de método y aplicación de recursos”

Nguema dijo que hubo “una preocupante erosión del sentimiento patriótico en la gestión de los asuntos deportivos”, según la emisora Gabon 24