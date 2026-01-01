Lachlan Rose hizo el primer gol de 2026 y Newcastle Jets sorprendió a Auckland FC en Australia

Comenzó el 2026 y el futbol no faltó en este nuevo inicio de año. Así como más tarde comenzarán los partidos de la Jornada 19 de la Premier League, en Australia la A-League continúo con su actividad y fue ahí que llegó el primer gol del año, aunque para México apenas eran pasadas las 10 de la noche por la diferencia horaria.

Lachlan Rose fue el encargado de hacer la primera anotación del 2026. Además, su equipo, Newcastle Jets, logró una importante victoria contra el actual líder de la competencia, Auckland FC.

¿Cómo fue el primer gol del año 2026?

La Jornada 11 de la A-League comenzó con el compromiso de los Jets contra los Caballeros Negros en el Go Media Stadium en Nueva Zelanda, programa a las 17:00 horas (tiempo local) del jueves 1° de enero, 22:00 horas del miércoles 31 para México. Y apenas habían pasado siete minutos cuando llegó el primer tanto del juego.

Los Jets sorprendieron en su primer juego del año | GROSBY

Luego del duro golpe de la lesión de Alex Badolato, quien fue reemplazado por Will Dobson, los visitantes se adelantaron por medio de Lachlan Rose. Tras un desborde por la banda izquierda, Clayton Taylor mandó un centro preciso al área chica, donde Lachlan apareció y con parte interna, de volea, definió el 0-1.

Newcastle Jets logró el triunfo con un hombre menos

Jesse Randall no tardó en hacer el empate al minuto 13, pero Dobson recuperó la ventaja tres minutos más tarde. Aunque los Jets sufrieron la expulsión de Max Cooper al minuto 21 por doble amarilla, se mantuvieron arriba en el marcador para el descanso y se defendieron bien para no sufrir el empate.

Así remató Rose para el primer gol de 2025 | CAPTURA DE PANTALLA

A pesar de los esfuerzos, Auckland no logró el empate y en la compensación, en un tiro de esquina, Lachlan Rose firmó su doblete. Con ello, Newcastle llegó a 15 puntos y se mantiene sexto en la clasificación, aunque Melbourne Victory tiene un juego menos.

Mientras que los Caballeros Negros siguen líderes, pero con apenas dos puntos de ventaja sobre Sydney FC, que tiene dos partidos menos que Auckland FC. El próximo partido de los dirigidos por Steve Corica será de visita contra Macarthur FC el próximo lunes 5 de enero, mientras que los Jets visitarán a Melbourne City hasta el domingo 11.