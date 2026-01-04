¡Lo festeja el Arsenal! Chelsea rescata agónico empate ante Manchester City

En el duelo estelar de la Jornada 20 de la Premier League, Chelsea rescató el empate de 1-1 ante Manchester City. Los Blues disputaron su primer encuentro tras la salida de Enzo Maresca, y Calum McFarlane fue el encargado de dirigir al equipo. Con muchas imprecisiones, el club de Londres consiguió sacarle puntos a los dirigidos por Pep Guardiola.

Momentos del encuentro | AP

¿Cómo fue el empate entre Manchester City y Chelsea?

Manchester City fue superior en la primera mitad, con un Erling Haaland que no pudo capitalizar sus opciones de gol. Tijjani Reijnders fue el autor del gol que adelantó a los Citizens, y que por funcionamiento les dio calma, a pesar de que el marcador no era tan cómodo.

En la segunda mitad, Chelsea mostró señales de mejoría, pero la falta de confianza fue evidente con opciones claras de gol sin concretarse. Pedro Neto y Cole Palmer, figuras de esta plantilla, reflejaron poca seguridad con el balón en el área rival.

Fue hasta el minuto 90+4 que Enzo Fernández logró empujar el balón hacia las redes y darle un punto vital al Chelsea, que todavía intenta superar la sorpresiva salida del entrenador que le dio el Mundial de Clubes hace unos meses.

En juego | AP

Arsenal se acomoda en la cima

Este resultado es festejado en el norte de Londres, ya que Arsenal tiene seis puntos más que el Manchester City, un margen cómodo, pero que todavía no le garantiza nada a los Gunners, que saben perfectamente la presión que existe en la carrera por el título.

Manchester City perdió puntos valiosos. La frustración fue evidente en el equipo, debido a que tuvieron las opciones para extender su ventaja en Etihad Stadium. Las malas decisiones y falta de contundencia condenaron a los comandados por Pep Guardiola.

La carrera por el título sigue viva, con el Aston Villa y Manchester City con los mismos 42 puntos, en busca de alcanzar al Arsenal, que trabajará para no decaer y entregar su oportunidad de romper la sequía de títulos de liga.

Chelsea se va conforme con el resultado ante Manchester City, especialmente por el contexto que viven, luego de mucha inestabilidad en el área directiva y del cuerpo técnico.

En acción | AP



