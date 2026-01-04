¡De héroe a villano! Raúl Jiménez da asistencia pero pierde costoso balón en empate ante Liverpool

Fulham consiguió el empate 2-2 de último minuto ante el vigente campeón de la Premier League, Liverpool. Raúl Jiménez fue titular y sumó una asistencia, sin embargo, perdió un balón clave que terminó en gol de Florian Wirtz para darle esperanza a los Reds de sacar un resultado positivo.

Reed festeja empate | AP

¿Cómo fue el empate de Fulham vs Liverpool?

El mexicano asistió de tres dedos al exfutbolista del Liverpool, Harry Wilson, quien hizo valer la ley del ex en Craven Cottage. Los Reds volvieron a conceder primero en un partido, situación que les incomoda, ya que no han sido capaces de remontar. Ante Fulham, no fue la excepción.

Liverpool no tuvo delantero, debido a que Hugo Ekitiké fue baja de último momento, por lo que Arne Slot tuvo que improvisar con las opciones que tenía. Cody Gakpo fue el elemento que ocupó esa zona en el dibujo, pero en la cancha, Wirtz actuó como una especie de falso 9.

Florian Wirtz fue el anotador del empate tras una pérdida de balón de Raúl Jiménez. Conor Bradley condujo el balón al área para apoyarse con el alemán, quien definió correctamente para marcar. Tras una revisión en el VAR, el gol subió al marcador y los Reds se ilusionaron con poder conseguir el triunfo.

Gakpo tras anotar | AP

Jeremie Frimpong centró un balón en los últimos minutos del encuentro y Cody Gakpo lo encontró para marcar el gol del triunfo. El festejo fue de alivio al creer que se podían llevar los tres puntos de una cancha que al Liverpool se le complica.

Los de Arne Slot no contaban con que Harrison Reed tenía la última palabra. Con un fuerte disparo, el mediocampista venció a Alisson Becker y sentenció el empate de 2-2 en un Craven Cottage vuelto loco por el rendimiento de su equipo.

Fulham consiguió un valioso punto que los coloca a tres puntos del top 5 de la tabla. Marco Silva ha sacado sensaciones positivas a lo largo de la temporada con los Cottagers; con este, ya son cinco encuentros consecutivos de Premier League sin concocer la derrota.

Afición le pierde esperanza al proyecto del Liverpool

Liverpool y su afición comienza a perderle paciencia a Arne Slot. La inversión fue alta y la expectativa al inicio de la temporada era muy distinta a lo que atraviesa actualmente el club. Pese a que se mantienen en top 4, los Reds no funcionan dentro del campo.

Festejo del Fulham | AP



