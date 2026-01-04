La tradición del Sunderland en su primer partido del año

Más que solo futbol. En algunas partes del mundo, el deporte es una de las cosas más sagradas, y en Inglaterra, el balompié se vive apasionadamente. Por ello, la Premier League se ha llenado de momentos emotivos. Recientemente, Sunderland brindó imágenes que llenaron el corazón de millones de aficionados.

En partido | AP

¿Cuál es la tradición del Sunderland?

Los Black Cats regresaron esta temporada a la Premier League, motivo por el cual los aficionados viven con intensidad cada partido de su equipo en el Stadium of Light, así como los viajes que tienen que hacer cuando visitan a los demás equipos de la competencia.

En el primer partido del año, Sunderland recibió al Manchester City, en un duelo que culminó con un empate sin goles. Sin embargo, el resultado quedó de lado, ya que los aficionados se encargaron de realizar un gesto que quedó en la memoria del mundo del futbol.

Los asistentes del Stadium of Light, llevaron fotografías de sus seres queridos que fallecieron, esto por la invitación que hizo el club para rendir tributo a aquellos seguidores de toda la vida. Además, en las pantallas del inmueble aparecieron los nombres de las personas que murieron el año pasado.

Esta acción generó reacciones conmovedoras en todo el mundo amante del deporte, incluso para aquellos que no lo siguen. Esta tradición refleja que el futbol va más allá de un juego, pues para varios es una de las cosas más importantes en sus vidas, que conecta con sus seres queridos.

En juego | AP

Everton sigue ejemplo del Sunderland

Everton realizó un gesto similar. Antes del inicio del encuentro ante Brentford, se guardó un minuto de silencio para recordar a todos los jugadores, staff y aficionados que fallecieron en 2025. Los seguidores del club aplaudieron la decisión de recordarlos previo a comenzar el juego.

Estas manifestaciones de respeto consolidan el vínculo inquebrantable entre las instituciones deportivas y sus comunidades locales. La Premier League demuestra nuevamente su capacidad para unir a las personas a través de valores que superan la rivalidad dentro del campo.

La atmósfera de respeto en los estadios ingleses establece un ejemplo para el resto de las ligas del mundo. El futbol inglés ratifica que su verdadera esencia reside en la memoria y el corazón de su gente.

En acción | AP



