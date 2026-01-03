Julián Araujo debuta con Celtic en derrota ante Rangers

El lateral mexicano Julián Araujo vivió un estreno agridulce con la camiseta del Celtic de Escocia. Su llegada al club ocurrió hace apenas unas horas y ya tuvo participación oficial en el terreno de juego. El defensa ingresó en un escenario de máxima presión ante el rival histórico de la institución.

Araujo con Celtic | CAPTURA

¿Cómo le fue a Julián Araujo con Celtic?

Wilfried Nancy mostró total confianza en el futbolista azteca al incluirlo en la convocatoria para este compromiso tan relevante. El técnico francés decidió que el exjugador del Barcelona iniciara el encuentro desde el banco de los suplentes. La atmósfera en las gradas prometía una tarde de gloria para el conjunto local.

El trámite del partido comenzó a favor del cuadro verdiblanco gracias a una anotación temprana en el primer tiempo. La ventaja mínima permitía que la afición soñara con un triunfo contundente ante el Rangers en casa. Sin embargo, la historia cambió de forma radical durante el desarrollo de la parte complementaria.

El equipo visitante reaccionó con una fuerza imparable y anotó dos goles en un lapso menor a quince minutos. Este vuelco en el marcador dejó en silencio a los seguidores que asistieron al estadio para el clásico. La crisis defensiva del Celtic obligó al estratega a realizar modificaciones urgentes en su esquema.

Julián Araujo entró a la cancha al minuto 68 para intentar dar solidez a la banda derecha del equipo. Apenas tres minutos después de su ingreso, el rival sentenció el juego con un tercer gol definitivo. El seleccionado nacional poco pudo hacer para evitar la caída de su nuevo marco ante el ataque.

Con Celtic | X: @CelticFC

Minutos valiosos para Julián Araujo

A pesar del resultado negativo, el mexicano sumó más de veinte minutos de actividad real en su nueva liga. El proceso de adaptación será acelerado debido a la carga de partidos que enfrenta el club escocés. Araujo debe demostrar pronto su valía para asegurar un puesto en la alineación titular.

Esta derrota cala hondo en el ánimo de la plantilla por tratarse del archirrival liguero en su propio territorio. Los medios locales destacaron la rapidez con la que el mexicano recibió la oportunidad de debutar.

El Celtic buscará dar vuelta a la página de forma inmediata para recuperar el liderato en las próximas jornadas. Araujo tendrá más sesiones de entrenamiento para entender los conceptos tácticos que solicita su nuevo cuerpo técnico. El joven defensor espera que su próximo encuentro termine con un triunfo para su causa.

En conferencia | CelticTV



