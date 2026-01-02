OFICIAL: Benjamín Mora sorprende y es anunciado como DT en el extranjero

Benjamín Mora abre un nuevo capítulo en su carrera y en la historia del futbol mexicano. El exdirector técnico de Querétaro fue anunciado como nuevo entrenador del Wuhan Three Towns, club de la Primera División de China, tras firmar un contrato por un año con opción a extenderlo por una temporada más.

Un reto histórico para el técnico mexicano

La llegada de Mora a la Superliga China se da apenas semanas después de su salida de la Liga MX, luego de concluir su etapa con los Gallos Blancos. Su arribo representa una apuesta importante tanto para el entrenador como para el club asiático, que busca estabilidad y protagonismo en un torneo cada vez más competitivo y exigente.

El Wuhan Three Towns oficializó la contratación del mexicano a través de sus redes sociales, destacando su incorporación al primer equipo. En el mensaje de bienvenida, el club expresó su entusiasmo por la llegada del nuevo timonel, en una publicación que rápidamente generó reacciones y comentarios de aficionados mexicanos que siguen de cerca la trayectoria del entrenador.

Mora llega con un antecedente inmediato positivo, luego de mostrar una clara mejoría con Querétaro en el cierre del Apertura 2025. Aunque no logró clasificar a la Liguilla, el equipo mostró mayor orden táctico, intensidad y resultados que marcaron una tendencia favorable en la recta final del torneo.

El mensaje de Mora y la apuesta del Wuhan Three Towns

El contexto del Wuhan Three Towns también añade un componente simbólico a la noticia. El club pertenece a la ciudad de Wuhan, conocida a nivel mundial por haber sido el epicentro del inicio de la pandemia de COVID-19, y que ahora busca consolidar un proyecto deportivo sólido que le permita recuperar protagonismo en el futbol chino.

Por su parte, Benjamín Mora confirmó su llegada al futbol chino mediante su cuenta de X, donde agradeció la confianza del club y dejó claros los valores con los que asumirá el cargo. El técnico subrayó su compromiso, respeto y ambición, acompañando su mensaje con una cita que refleja su filosofía personal y profesional.

La directiva del Wuhan Three Towns ve en Mora a un entrenador con una visión moderna y capacidad de adaptación, cualidades clave para un entorno cultural y futbolístico distinto al mexicano. La opción de extender el contrato por un año más dependerá de los resultados y del desarrollo del proyecto deportivo.

Con este nombramiento, el futbol mexicano suma un nuevo representante en el extranjero desde los banquillos. Para Benjamín Mora, el reto no solo implica dirigir en una nueva liga, sino también abrir camino para otros entrenadores nacionales en mercados poco explorados, con la expectativa de dejar huella en el balompié asiático.