Tahirys Dos Santos, jugador del Metz, hospitalizado de emergencia tras incendio en Suiza

El futbol europeo se encuentra de luto tras confirmarse que Tahirys Dos Santos, joven jugador francés de 19 años perteneciente al Metz, resultó gravemente herido en el devastador incendio ocurrido durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana, Suiza. El siniestro dejó un saldo preliminar de alrededor de 40 personas fallecidas y al menos 115 heridos, muchos de ellos en estado crítico.

El incendio se produjo en el bar Le Constellation, uno de los más concurridos del resort alpino, apenas un par de horas después de la medianoche. Lo que inició como una fiesta terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias recientes en territorio suizo, según reconocieron las propias autoridades del cantón de Valais.

Una tragedia que enluta al deporte europeo

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el fuego habría sido provocado por una bengala introducida en una botella de champán, lo que desató rápidamente las llamas en el interior del establecimiento abarrotado. Frédéric Gisler, comandante de la policía local, confirmó en conferencia de prensa que “varias decenas de personas” perdieron la vida en el lugar.

Entre los heridos se encuentra Tahirys Dos Santos, futbolista surgido de la cantera del Metz, quien sufrió quemaduras severas en aproximadamente el 30 por ciento de su cuerpo. Debido a la gravedad de su estado, el jugador fue trasladado a un hospital especializado en Stuttgart, Alemania, donde permanece internado bajo estricta vigilancia médica.

La situación del joven futbolista fue confirmada por su representante, Christophe Hutteau, quien en entrevista con BFMTV describió el delicado panorama. “No puedo decir que va bien porque sufre terriblemente. Tiene quemaduras en el 30 % de su cuerpo”, señaló el agente, reflejando la gravedad del momento que atraviesa el jugador y su entorno.

¿Cuál es el estado actual de Tahirys Dos Santos?

Pese al escenario crítico, Hutteau destacó un elemento alentador dentro de la evolución médica de Dos Santos. “El punto positivo es que su capacidad respiratoria ha mejorado profundamente”, explicó, aunque reconoció que los pulmones del futbolista también se vieron afectados por el incendio, lo que mantiene su estado como grave.

Tahirys Dos Santos milita actualmente en el segundo equipo del Metz, que compite en la Nacional 3, correspondiente a la quinta división del futbol francés. La temporada pasada había comenzado a dar pasos importantes en su carrera al tener su primera experiencia con el plantel profesional en un partido amistoso.

Mientras las autoridades suizas continúan investigando las causas exactas del incendio, el mundo del deporte ha expresado mensajes de solidaridad hacia el joven futbolista, su familia y todas las víctimas del trágico suceso. El caso de Dos Santos pone rostro humano a una tragedia que ha conmocionado a Europa y que dejó una profunda herida en el inicio del nuevo año.