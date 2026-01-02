Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Genoa de Johan Vásquez vs Pisa? EN VIVO

El Genoa del mexicano Johan Vásquez abre la Jornada 18 de la Serie A con un compromiso clave en casa, al recibir al Pisa en el Estadio Luigi Ferraris. El duelo enfrenta a dos equipos urgidos de puntos, con la misión común de escalar posiciones y, sobre todo, tomar oxígeno en la apretada lucha por evitar el descenso.

Equipo del Genoa I AP

Genoa, la obligación de hacerse fuerte en casa

El conjunto genovés llega a este compromiso ubicado en la posición 17 de la tabla, con 14 puntos tras 17 partidos disputados. Su balance refleja un torneo irregular, con tres victorias, cinco empates y nueve derrotas, aunque el equipo ha mostrado destellos de reacción en jornadas recientes.

En cuanto a su momento inmediato, Genoa presenta una racha reciente de dos triunfos y tres derrotas consecutivas, una dinámica que evidencia altibajos pero también la necesidad de capitalizar los partidos como local. En ese escenario, el duelo ante Pisa se perfila como una oportunidad inmejorable para sumar y reforzar la confianza del plantel.

Victoria del Genoa I AP

¿Puede el Pisa salir del fondo de la tabla?

El Pisa arriba a Génova en una situación más comprometida, instalado en la posición 19 y dentro de la zona de descenso. Con apenas una victoria en el torneo, además de ocho empates y ocho derrotas, el equipo visitante ha tenido serias dificultades para convertir sus esfuerzos en puntos, lo que lo obliga a jugar cada jornada como una final.

Además, el momento anímico no es el mejor, ya que Pisa arrastra una racha de cuatro derrotas y un empate en sus últimos encuentros. Sin embargo, este tipo de partidos directos ante rivales de la misma zona baja representan una oportunidad para cambiar la narrativa y recortar distancias en la clasificación.

Para el Genoa, la presencia del defensor mexicano Johan Vásquez es uno de los puntos a seguir en esta previa, al ser una pieza clave en la zaga y en el equilibrio defensivo del equipo. Su desempeño será fundamental para contener a un Pisa que, pese a sus números, suele apostar por duelos cerrados y de alta intensidad.

Así, el enfrentamiento en el Luigi Ferraris se anticipa como un choque tenso y estratégico, donde el margen de error será mínimo. Con puntos vitales en juego, Genoa y Pisa se juegan más que tres unidades: la posibilidad de cambiar el rumbo de su temporada en la Serie A.

AP

¿Cuándo y dónde ver el Genoa vs Pisa?

FECHA: Sábado 3 de enero.

HORA: 8:00 (hora centro de México).

LUGAR: Estadio Luigi Ferraris, Genoa, Italia.

TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +.