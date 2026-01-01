Barcelona dispuesto a poner facilidades para salida de Ter Stegen al Girona

Marc-André ter Stegen es del interés del Girona para salir en esta ventana de pases, ante esto el Barcelona estaría dispuesto a dar facilidades al conjunto rojiblanco para que el traspaso se concrete de cara a la segunda parte de la temporada.

De acuerdo con Mundo Deportivo el conjunto Culé aceptaría asumir la mayor parte del sueldo del alemán debido a que el rival catalán sólo puede pagar una parte del sueldo. Cabe mencionar que el guardameta busca tener más minutos rumbo al Mundial y esa sería una buena opción.

Ter Stegen l FCBarcelona

Ter Stegen busca ser el primer portero para el Mundial 2026 y Girona sería el trampolín para convencer con sus actuaciones y de paso tomar un segundo aire para poder dejar en verano al Barcelona y llegar a otro gigante de Europa.

¿El Mundial es más fuerte que el amor?

El amor es más grande que todo, incluso en el futbol. Marc-André ter Stegen externó su deseo de permanecer en Barcelona, pese a que viene regresando de una lesión y la competencia interna es bastante ruda.

Sin embargo, pese a que los rumores colocaron al alemán fuera de Cataluña en el mercado invernal, una buena noticia llegó para el oriundo de Mönchengladbach cuando Hansi Flik lo destacó para ser el guardameta ante el Guadalajara en Copa del Rey.

"Joan descansará mañana (en Copa del Rey). Quiero hablar con los jugadores y antes del partido diré quién", comentó el entrenador alemán, pero no fue el único comentario que lanzó sobre el arco del conjunto Culé.

Barcelona l FCBarcelona

Elogios para Ter Stegen

"Marc es un portero fantástico. Tenemos tres porteros fantásticos y estoy encantado. Ya veremos. Joan es el número uno; Szczesny hizo una temporada fantástica, la pasada; y este curso nos dio estabilidad cuando Joan estuvo lesionado. Y en el vestuario también es importante", comentó Hansi Flick sobre la portería.

"Es su decisión si se queda. Hemos hablado de su situación y es un fantástico portero. Le respeto. Es muy buen jugador, y también es bueno a nivel humano. Pero si se queda es su decisión", comentó Flick sobre la posible permanencia del alemán.

