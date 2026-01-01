Julián Araujo, a nada de ser jugador del Celtic; Bournemouth resuelve problemas administrativos

El mercado invernal de 2026 trae consigo un movimiento estratégico para la carrera del lateral mexicano Julián Araujo. El defensor arribó a la ciudad de Glasgow esta mañana para ultimar los detalles de su incorporación al Celtic de Escocia. Esta noticia genera gran expectativa entre los seguidores del club, quienes demandan refuerzos inmediatos tras un inicio de temporada sumamente irregular.

La negociación se encuentra en una fase avanzada bajo la modalidad de préstamo por el resto de la campaña actual. El acuerdo no contempla por ahora una opción de compra definitiva al término del ciclo futbolístico en el verano próximo. Araujo busca en territorio escocés los minutos que la falta de oportunidades y las constantes lesiones le restaron en la liga inglesa.

¿Qué frenó a Julián Araujo de ser presentado por Celtic?

Un obstáculo administrativo con el cupo de préstamos internacionales del Bournemouth retrasó ligeramente el anuncio oficial de la transferencia. El club inglés alcanzó el límite permitido por la Premier League para ceder jugadores extranjeros a otras ligas foráneas en este periodo. No obstante, la directiva del equipo británico ya trabaja en una solución inminente para liberar la plaza necesaria para el mexicano.

El retorno de Dominic Sadi desde su cesión en el Novi Pazar permitirá que el registro de Julián proceda sin mayores contratiempos legales. Una vez resuelto este trámite burocrático, el lateral podrá someterse a los exámenes médicos de rigor en las instalaciones de los Hoops. La urgencia del técnico Wilfried Nancy por contar con el jugador responde a la fragilidad defensiva mostrada recientemente.

Virtudes de Araujo

Tácticamente, el perfil del canterano del Barcelona encaja con el sistema de tres centrales y carrileros que utiliza el estratega francés. La velocidad y capacidad de recuperación del azteca ofrecen una solución directa a las carencias que el equipo exhibe por las bandas. El próximo compromiso del Celtic será el derbi de Glasgow, un escenario de máxima presión para cualquier debutante.

La situación del entrenador Wilfried Nancy resulta crítica ante la falta de presupuesto y los malos resultados acumulados hasta la fecha. Una derrota en el clásico contra el Rangers podría significar el fin de su etapa al frente de la institución escocesa.

La directiva del Celtic enfrenta protestas crecientes debido a la planeación deportiva y la gestión de las altas y bajas este invierno. La reciente dimisión de Peter Lawwell como presidente del club refleja la inestabilidad que atraviesa la cúpula administrativa en este año. El éxito de la contratación de Araujo representa un tanque de oxígeno necesario para calmar las aguas en el entorno.

Julián Araujo tiene ante sí el reto de validar los nueve millones de libras que el Bournemouth pagó por su carta anteriormente. El debut del mexicano marcará el inicio de una etapa definitiva para las aspiraciones del club en este campeonato local.

