Julián Araujo ilusionado por llegar al Celtic: "Es un club de primer nivel"

Julián Araujo inicia una nueva etapa en su carrera tras ser anunciado como nuevo refuerzo del Celtic de Escocia, club al que llega en calidad de préstamo por el resto de la temporada. El lateral mexicano busca relanzar su trayectoria luego de un semestre prácticamente inactivo con el Bournemouth de la Premier League.

Araujo en Celtic I @CelticFC

Un reto inmediato en un club de élite

La llegada de Araujo responde a una apuesta estratégica que busca fortalecer su plantilla de cara a la segunda mitad de la campaña. Celtic, uno de los clubes más importantes y ganadores del futbol británico, ofrece al futbolista un escenario de alta exigencia, con competencia constante y participación en torneos clave tanto a nivel local como europeo.

Araujo en su primer entrenamiento I @CelticFC

Tras oficializarse su incorporación, el propio Araujo expresó su entusiasmo por integrarse a una institución histórica. El mexicano destacó el nivel del club y el compromiso que implica vestir la camiseta del Celtic, asegurando que está preparado para responder a las exigencias que conlleva jugar para una afición acostumbrada a competir por títulos.

El defensa llega con la intención clara de aportar solidez defensiva, intensidad y proyección ofensiva por la banda. En un equipo que privilegia el futbol dinámico y ofensivo, Araujo tendrá la oportunidad de mostrar sus cualidades y adaptarse rápidamente a un estilo de juego que podría potenciar su desarrollo.

@CelticFC

¿Puede Celtic ser el punto de inflexión para Araujo?

El paso del mexicano por el futbol inglés no fue el esperado. Tras llegar al Bournemouth en 2024, procedente de Las Palmas y con formación en las divisiones menores del Barcelona, Araujo no logró continuidad en la Premier League, a pesar de que el club invirtió cerca de 10 millones de dólares en su fichaje.

Su última aparición oficial se remonta a agosto de 2025, cuando fue expulsado por doble tarjeta amarilla, situación que marcó un freno en su actividad competitiva. Desde entonces, la falta de minutos ha sido un obstáculo importante en su crecimiento y visibilidad internacional.

@CelticFC

Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, el préstamo al Celtic representa una oportunidad clave para retomar ritmo, confianza y regularidad. El futbolista sabe que necesita jugar de manera constante si aspira a ser considerado en los planes de la Selección Mexicana.

Así, el arribo de Julián Araujo al Celtic no solo simboliza un cambio de club, sino una apuesta decisiva en su carrera. En Escocia tendrá el escenario ideal para reinventarse, responder a la confianza depositada y encaminarse nuevamente hacia su mejor versión futbolística.