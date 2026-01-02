Cagliari vs. AC Milán EN VIVO Serie A Jornada 18

La Serie A se reanuda en 2026 con un partido cargado de expectativas en la jornada 18: el Cagliari recibe al Milan en el Unipol Domus, en un cruce que enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar.

El conjunto rossonero llega a la isla con el ánimo renovado tras cerrar el año con una victoria convincente. El 3-0 ante el Verona en San Siro, logrado entre Navidad y Nochevieja, devolvió al Milan a la senda del triunfo y le permitió mantenerse de lleno en la lucha por el Scudetto. Con 35 puntos, el equipo de Pulisic y compañía es segundo en la tabla, apenas uno por detrás del Inter, líder del campeonato.

El Cagliari, por su parte, también sonríe tras la última jornada. La remontada frente al Torino fue un golpe anímico clave que permitió a los sardos tomar aire en la clasificación. Con 18 puntos en 17 partidos, el equipo se ubica en la decimocuarta posición y ha logrado abrir una ventaja de seis unidades sobre la zona de descenso, un margen valioso en la pelea por la permanencia.

Cagliari: bajas sensibles y dudas en ataque

El técnico del Cagliari deberá lidiar con varias ausencias importantes. Folorunsho no estará disponible por lesión de rodilla, mientras que Belotti, Felici y Zè Pedro también se perderán el encuentro. En ofensiva, Gaetano apunta a ser el enlace detrás de Kilicsoy, mientras que Esposito podría iniciar en el banco. Por las bandas, Palestra y Obert parten como favoritos, aunque Idrissi aparece como una alternativa a tener en cuenta.

Milan: posibles regresos clave

En el Milan, las noticias son más alentadoras. Rafael Leão volvió a entrenarse con el grupo y podría reaparecer en la convocatoria, aunque deberá competir por un lugar con Nkunku, quien parte con ventaja para ser titular. Gabbia aún no está al cien por ciento y su presencia es poco probable; incluso si viaja a Cagliari, todo indica que De Winter será titular desde el arranque. Además, Fullkrug vuelve a estar disponible, ampliando las opciones ofensivas para el técnico rossonero.