Ethnikos Achnas vs Limassol: ¿Cuándo y dónde ver a Memo Ochoa en su primer partido del año?

No ha sido una buena temporada para el Limassol de Guillermo Ochoa, pues actualmente se encuentran en la mitad de la tabla; sin embargo, también es relevante mencionar que todas las posiciones del campeonato chipriota tienen una cantidad de puntos bastante cercana un equipo al otro, por lo que este no será un duelo sencillo.

Los de Ochoa y compañía tienen un saldo en contra en cuanto a la diferencia de goles, por lo que la actuación del guardameta mexicano deberá ser muy buena si quieren quedarse con posibilidades de pelear algo más en la campaña.

Ochoa busca su primer arco en cero | IG: @yosoy8a

¿Cómo llegan los equipos al primer duelo del 2026?

Ethnikos Achnas recibirá al equipo de Memo Ochoa con una diferencia de siete puntos el uno con el otro, teniendo a los locales con una suma total de 14 unidades, las cuales han conseguido después de cuatro victorias, dos empates y nueve derrotas a lo largo de los 15 encuentros que se han llevado a cabo en la campaña.

Su último partido en el 2025 fue ante Omonia Nicosia, mismo que perdieron con una goleada de 4-0, por lo que llegan con un bajón en cuanto a lo anímico, pero al mismo tiempo con ganas de comenzar de buena manera el 2026.

Afición de Limassol | IG: @yosoy8a

En cuanto al Limassol, por el momento se encuentran a 13 puntos del líder Pafos, quienes tienen 34 puntos, los compañeros de Guillermo Ochoa han sumado solamente 21 a lo largo de seis victorias, tres empates y seis derrotas, con 19 goles a favor y 22 en contra.

Su último partido fue el pasado 22 de diciembre, en una derrota 0-1 ante AEK Larnaca, partido en el cual Ochoa actuó como titular, recibiendo solamente un gol en el último compromiso del 2025.

Paco Memo busca llegar a tope al Mundial | IG: @yosoy8a

¿Dónde ver el duelo de la Jornada 16 de la Liga de Chipre?