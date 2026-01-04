Napoli vence a Lazio a domicilio y mantiene acecho a AC Milan en la Serie A

El campeón defensor Napoli registró un cómodo triunfo 2-0 en su visita a la Lazio el domingo para ascender al segundo lugar de la Serie A, continuando con su buena racha de finales de 2025. Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani marcaron en la primera mitad del primer partido de los napolitanos en 2026.

El final fue de mal humor, con tres tarjetas rojas en los últimos 10 minutos. El defensa de la Lazio, Adam Marušić, y su homólogo del Napoli, Pasquale Mazzocchi, fueron expulsados ​​tras una pelea que terminó en una pelea con el entrenador del Napoli, Antonio Conte, intentando separar a los dos equipos.

El partido terminó con una pelea que dejó a un expulsado por equipo | AP

El delantero de la Lazio Tijjani Noslin ya había sido expulsado en el minuto 81 tras recibir una segunda tarjeta amarilla. Napoli se sitúa un punto por debajo del líder de la Serie A, el AC Milan, y uno por encima del Inter de Milán, que más tarde jugaba contra el Bologna; los Nerazzurri recibirán a los napolitanos el próximo fin de semana.

Así fue el triunfo de Napoli ante Lazio

El conjunto celeste terminó el año pasado en buena forma con una victoria por 2-0 sobre el Cremonese, poco después de ganar la Supercopa italiana. Para este inicio de 2026, y en el marco del final de la primera vuelta de la Temporada 2025-26 en el campeonato italiano, mantuvo la buena racha y todavía tiene un partido pendiente.

Napoli se impuso a domicilio ante Lazio | AP

Los visitantes se adelantaron en el minuto 13. Matteo Politano giró y giró por la banda derecha antes de poner un centro para que Spinazzola rematara de volea. Napoli duplicó su ventaja en el minuto 33 cuando Rrahmani cabeceó un tiro libre de Politano al ángulo inferior derecho.

La única nota negativa para el Napoli, aparte de la tarjeta roja, fue ver a David Neres teniendo que ser asistido en el minuto 70 después de que el extremo en forma se cayó con un aparente problema en el tobillo, sumándose a la ya larga lista de lesiones del equipo.

¿Cuándo juegan de nuevo Napoli y Lazio?

El equipo de Conte volverá a escena el próximo miércoles 7 de enero a las 11:30 horas, cuando reciba a Hellas Verona en la Jornada 19 previo a su enfrentamiento contra Inter de Milan. Mientras que los romanos repetirán en casa, ahora ante Fiorentina, el mismo miércoles pero a las 13:45 horas y el fin de semana visitarán a Hellas Verona.