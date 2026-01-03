¡Bentornato! Atalanta venció a Roma en el regreso de Gian Piero Gasperini a Bérgamo

Atalanta se ha llevado los tres puntos de un partido con un ingrediente extra: el regreso de Gian Piero Gasperini a lo que por muchos años fue su 'casa'. En un partido con demasiada polémica incluida, el ex entrenador de La Diosa no pudo vencer a sus antiguos dirigidos y perdió el rumbo de la Roma en el primer duelo del 2026.

El marcador se quedó solamente en 1-0; sin embargo, esto fue derivado a que el equipo local tuvo un gol anulado que a muy pocos convenció y no pudo anotar el segundo a lo largo de los minutos restantes, pues el primer tanto cayó antes de los primeros 12 minutos.

Duelo de un solo gol en Bérgamo | AP

El regreso de Gasperini

Habiéndose marchado de Atalanta hasta hace apenas unos meses, Gasperini regresó a Bérgamo, donde consiguió muchos buenos resultados, siendo el mandamás de uno de los mejores equipos en la historia del cuadro nerazzurro, pero con su nuevo club, todo fue diferente.

Desde el inicio del compromiso el mejor fue el cuadro local, pues nunca se cansaron de buscar el arco rival, mismo que encontraron casi de inmediato, pues después de uno de los primeros tiros de esquina, uno de los centrales de Atalanta, Giorgio Scalvini aprovechó un error del portero Svilar, quien tuvo una mala salida y dejó al jugador rival con la portería sola para poder anotar al 12'.

La Diosa comenzó ganando y no quería que esa ventaja se le escapara, por lo que de inmediato busco aumentar su ventaja, algo que logró apenas al minuto 20, en donde con un cabezazo de Gianluca Scamacca se lograron separar un poco más; sin embargo, el VAR, al igual que en el primer gol, revisó la jugada, en ambas tardando más de dos minutos y ambas con resultados distintos, pues el primer gol fue válido y el segundo fue invalidado por un extraño fuera de lugar.

Gasperini fue campeón de Europa League con La Diosa | AP

El primer tiempo, después de las dos largas revisiones en los goles de Atalanta, dejó camino libre al árbitro para que agregara ocho minutos, mismos que llevaron a tope al primer capítulo del duelo, pero ya no movió el marcador para ninguno de los dos equipos en los primeros 45 minutos.

La Loba herida a domicilio

Para Roma una victoria era fundamental de cara a sus aspiraciones en la competencia, pues incluso llegaron a formar parte de los primeros tres lugares de la tabla; sin embargo, se han venido cayendo conforme avanzan las jornadas, llegando a un punto muy alto en este duelo de Jornada 18, cayendo ante un renovado Atalanta.

El duelo se decidió desde el minuto 12 | AP

Incluso en el tiempo de agregado los visitantes buscaron empatar el partido, teniendo una jugada muy peligrosa conducto de Paulo Dybala, quien no pudo ante el portero Carnesecchi, por lo que el resultado ha dejado a los de Gasperini en el quinto puesto con 33 puntos, mientras que los locales han escalado a la octava plaza, después de un mal inicio de temporada.