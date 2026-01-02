Pep Guardiola niega que Enzo Maresca salió de Chelsea para tomar su lugar en Manchester City

El Manchester City enfrenta una etapa de definiciones importantes respecto a la continuidad de su exitoso proyecto deportivo. Pep Guardiola tomó la palabra para aclarar las especulaciones sobre su posible partida al finalizar la presente temporada. El estratega catalán mostró su carácter habitual para responder a los cuestionamientos de la prensa sobre su futuro profesional.

En encuentro | AP

La salida de Enzo Maresca del banquillo del Chelsea el día de Año Nuevo detonó una serie de teorías. Diversos reportes sugerían que el italiano mantuvo conversaciones para sustituir a Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium próximamente. Sin embargo, el propio Maresca negó tales versiones antes de abandonar su cargo en Londres tras una racha negativa.

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre posible salida del Manchester City?

Guardiola respondió con ironía y firmeza ante la posibilidad de dejar el cargo en el verano de 2026. "¿Quieres despedirme? Mi sueldo es altísimo, así que me queda un año más de contrato", afirmó el técnico ante los medios.

El timonel del City insistió en que su compromiso con la institución permanece intacto a pesar del paso del tiempo. "Tengo contrato, lo he dicho mil millones de veces. Sé que estás harto de mí, llevo 10 años aquí", explicó Guardiola con honestidad. El técnico reconoce que algún día llegará el final, pero ese momento no parece ser inmediato.

La directiva del club inglés mantiene un respaldo absoluto hacia el hombre que transformó su historia moderna recientemente. "Me iré algún día, lo prometo, pero tengo contrato. Estoy contento, quiero luchar con mi equipo", sentenció el preparador español. El apoyo recibido durante las rachas negativas de la campaña anterior fortalece el vínculo entre el líder y sus superiores.

El próximo domingo, el Manchester City recibe a un Chelsea que atraviesa un proceso de transición tras el despido. Guardiola aprovechó la oportunidad para elogiar las capacidades tácticas de quien fuera su colaborador en el pasado cercano. La relación entre ambos profesionales siempre se basó en el respeto mutuo y el intercambio de ideas futbolísticas.

En juego | AP

Guardiola elogia a Maresca

Sobre la situación del equipo londinense, Pep fue contundente al valorar la pérdida que sufren los Blues esta semana. "Desde mi punto de vista, el Chelsea pierde a un entrenador increíble, una persona increíble", declaró el estratega del City. El respeto por la labor de Maresca es evidente, independientemente de los resultados obtenidos en Stamford Bridge.

El futbol inglés aguarda ahora el desarrollo de los acontecimientos tras estas declaraciones que brindan calma a Manchester. La estabilidad del líder del proyecto parece garantizada por al menos dieciocho meses más según los términos pactados originalmente.

En partido | AP



